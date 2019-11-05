“红色中国行”义诊活动在河北阜平举行

“得知今天专家义诊的消息后，我早晨就来排队，让陈教授确诊后也不闹心了，特别感谢他们利用周末时间来到阜平县医院为群众解决实际问题”，10月27日上午，45岁的顾先生经过专家诊断后兴奋地说。

10月27日，“红色中国行”在河北阜平县医院举行。据了解，本次活动是由中国抗癌协会头颈肿瘤专业委员会、中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会和中华医学会肿瘤分会甲状腺肿瘤专业委员会主办。中国抗癌协会头颈肿瘤专业委员会主任委员、天津医科大学附属肿瘤医院副院长高明教授等全国知名甲状腺专家，阜平县副县长范海金，阜平县医院院长刘华龙参加了启动仪式，阜平县卫健局局长韩宝华主持启动仪式。

此次活动以“不忘初心，牢记使命”为主题，开展“走基层 送温暖 红色医疗进老区义诊活动”系列主题活动，内容包括专家义诊、B超检查、手术示教、专业查房、健康宣教、专业培训、座谈会等多种形式。

据悉，参加当天义诊的专家是天津医科大学附属肿瘤医院高明教授、郑向前教授及其团队，唐山市工人医院院长胡万宁教授，河北医科大学第二医院廖海鹰教授、吉林大学白求恩第一医院甲状腺外科主任陈光教授，河北省人民医院张静教授，河北医科大学第四医院景尚华教授。

统计显示，当天上午专家们为200余甲状腺疾病患者进行了义诊。在与阜平县医院领导班子和技术骨干深入探讨后，专家们了解了老区医院的现实困难，学会未来将和老区医院建立长效机制，专人负责对接，从人才培养，技术培训等方面帮助医院不断提高医疗技术水平，更好的服务于老区人民。