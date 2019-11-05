“红色中国行”义诊活动在河北阜平举行
“得知今天专家义诊的消息后，我早晨就来排队，让陈教授确诊后也不闹心了，特别感谢他们利用周末时间来到阜平县医院为群众解决实际问题”，10月27日上午，45岁的顾先生经过专家诊断后兴奋地说。
10月27日，“红色中国行”在河北阜平县医院举行。据了解，本次活动是由中国抗癌协会头颈肿瘤专业委员会、中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会和中华医学会肿瘤分会甲状腺肿瘤专业委员会主办。中国抗癌协会头颈肿瘤专业委员会主任委员、天津医科大学附属肿瘤医院副院长高明教授等全国知名甲状腺专家，阜平县副县长范海金，阜平县医院院长刘华龙参加了启动仪式，阜平县卫健局局长韩宝华主持启动仪式。
此次活动以“不忘初心，牢记使命”为主题，开展“走基层 送温暖 红色医疗进老区义诊活动”系列主题活动，内容包括专家义诊、B超检查、手术示教、专业查房、健康宣教、专业培训、座谈会等多种形式。
据悉，参加当天义诊的专家是天津医科大学附属肿瘤医院高明教授、郑向前教授及其团队，唐山市工人医院院长胡万宁教授，河北医科大学第二医院廖海鹰教授、吉林大学白求恩第一医院甲状腺外科主任陈光教授，河北省人民医院张静教授，河北医科大学第四医院景尚华教授。
统计显示，当天上午专家们为200余甲状腺疾病患者进行了义诊。在与阜平县医院领导班子和技术骨干深入探讨后，专家们了解了老区医院的现实困难，学会未来将和老区医院建立长效机制，专人负责对接，从人才培养，技术培训等方面帮助医院不断提高医疗技术水平，更好的服务于老区人民。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn