中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚 □ 田思玮

中医认为，感冒是身体感受风邪或病毒，引起肺抵御外感的功能失调导致的疾病。本病病位在肺卫，分为实证、虚证，前者包括风寒、风热、风湿、时疫感冒，后者包含气虚、阴虚、阳虚。对于因风寒引起的感冒，推荐服用黄酒葱豉汤。

取葱白30克、淡豆豉20克、黄酒50克。砂锅内加一小碗水，煮开后加入淡豆豉煮10分钟，再把洗净切段的葱白放入，继续煮5分钟，加黄酒后立即出锅，趁热服下。

方中，葱白归肺、胃经，具发汗解表、散寒通阳的功效。其辛散温通，后达表里，通上下阳气，外散风寒以解除表证。因其发汗力较弱，多用于风寒发热的轻症。淡豆豉味辛苦，性微凉，入肺、胃经，可解表除烦、宣发郁热。方中豆豉后下，取其解表宣发的功效，常与葱白共用治疗轻症感冒。黄酒性热，具有通曲脉、厚肠胃、润皮肤、散湿气、养脾气、扶肝、除风下气等作用。脾升胃降正常，则呕吐愈、食欲佳、腹泻去；血脉通可治疗全身乏力、酸痛等不适。黄酒作为引经药，可溶解药物有效成分，使其直达病所，提高药效。三药相配，简便易行，可祛风解表、发散风寒、温中降逆，长期饮用也有预防感冒的效果。有头痛、发热、虚烦、无汗、呕吐、腹泻等症状的感冒患者，可尝试服用本方。

患者应注意休息、清淡饮食；适当锻炼，可练习中医导引法六字诀的“呬”字诀，排出肺之浊气，调理肺脏功能。脾虚体弱易外感者，可练习八段锦之“调理脾胃须单举”，增强脾胃功能。▲