秋冬养颜 煮银耳百合无花果
广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏
秋冬季节，皮肤补水、保湿格外重要。中医认为，津液与润肤保湿关系密切。津液充足，可使皮肤有弹性、饱满湿润，不易老化；若津液不足，皮肤则干瘪起皱，脱屑瘙痒，衰老得快。脾向身体输送大量水液，及时补充水分，若要将这些水分输布到全身肌肤，要经肺的宣发作用，如喷泉一般将水液均匀灌溉到人体，才能濡养五脏六腑、全身肌肉与皮肤。
推荐一个适合秋冬滋养皮肤的方子：取鲜银耳1朵、鲜百合150克、无花果1个。银耳撕成小块，清水泡发，鲜百合洗净。锅内加入适量清水煮沸，放入上述材料，煮40分钟即可。方中，银耳味甘淡，性平，具有补肾润肠、补气和血、美容嫩肤等功效。现代营养学研究认为，银耳富有天然特性胶质，加上其滋阴作用，长期服用可以润肤，对于祛除脸部黄褐斑、雀斑有一定功效。百合性微寒，具有清火、润肺、安神的功效，鲜品富含黏液质及维生素，对皮肤细胞新陈代谢有益，常食有一定美容作用。无花果熟时软烂，味甘甜如柿而无核，煮食时无需再添加糖调味。整个膳食滋润补虚，养颜润肤，特别适合秋冬皮肤干燥或爱美之人保健食用。▲
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