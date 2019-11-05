年纪大了，衣服没人洗怎么办？老伙伴们没有唠嗑的地方，去哪里呢？最近，上海市浦东新区周家渡街道在社区推出8个“养老微空间”，有效解决了这些难题。

在老龄化日益加剧的当下，各地都在为建设更多养老设施积极努力。由于大多数老人选择居家养老，一些社区相继为老人推出了助餐点、长者照护之家、日间照料中心、嵌入式小型养老院等。但一些养老设施要么服务内容较为单一，要么服务项目不对老人“胃口”，不同程度上存在着叫好不叫座的问题。

“养老微空间”无疑更加贴近老人的生活。首先，距离近了。一般来说，一个街道只有一个助餐点，老人去吃饭路程比较远。如果能把饭菜送到家门口的“养老微空间”，老人可以就近吃饭。其次，服务内容可以更广泛。比如，嵌入式养老院解决的是行动不便、失能或半失能老人的养老问题，日间照料中心解决了老人白天吃饭休息、活动娱乐的问题。但是，老年人由于体力不支、信息不畅等，在日常生活中还会碰到一些自己难以解决的问题，诸如洗衣难、理发洗澡难、小修小补难等，“养老微空间”的志愿者能帮助老人解决相关问题，或告诉其解决问题的方向。

“养老微空间”还有一个优势就是“微”，不需要很多资金投入，十几平方米的小区门卫室、多余的物业办公空间等都可以改建为“养老微空间”。这些“见缝插针”式的小空间也具有大能量。“养老微空间”值得推广，应通过不断细分与增加养老服务内容，使其真正成为周边老年居民的生活服务站和快乐小天地。