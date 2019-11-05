司法保护是未成年人健康成长保障

未成年人违法犯罪的背后，往往是对他们关注的缺失，包括监管缺失、关爱缺乏、管教不严、保护不力等因素。解决未成年人犯罪问题，应从家庭到学校、社会，从立法到执法、司法等方面形成未成年人保护的合力。值得一提的是，司法保护是未成年人健康成长的最后一道防线。

最近，电影《少年的你》正在热映。影片中关于校园欺凌的讲述，让未成年人保护话题再获关注。青春需要温暖阳光，成长需要安全守护。这包括两个方面的问题亟需解决。一是如何预防未成年人暴力侵害发生，二是涉案未成年人到底应该负怎样的责任。

未成年人违法犯罪的背后，往往是对他们关注的缺失，包括监管缺失、关爱缺乏、管教不严、保护不力等原因。通过分析已发生的案件发现，未成年人实施犯罪行为之前，多有不良行为或违法行为，且早期不良行为或违法行为多数没有得到及时有效干预。

解决未成年人犯罪的问题，首先应从家庭到学校、社会，从立法到执法、司法等方面形成未成年人保护合力。家庭保护是基础，学校保护是关键，社会保护是支撑，网络保护是重点，立法保护是前提，司法保护是保障。此外，还需要大力开展法治进校园活动，围绕校园安全等相关主题开展法治教育，提高未成年人的法治意识、自护意识。

值得一提的是，司法保护是未成年人健康成长的最后一道防线。近年来，检察机关会同有关方面作出了不少有益探索。如“一号检察建议”、侵害未成年人案件强制报告制度、依法剥夺监护权制度、未成年人公益诉讼检察、事实孤儿救助等工作。

在一些严重暴力犯罪案件中，涉事者因未达到法定年龄而免于承担刑事责任。根据我国刑法规定，未满14周岁的未成年人，无需承担任何刑事责任。这导致有的人明知自己不用担责而肆意妄为，甚至手段残忍，毫无悔意。有人认为，法律对这种未成年人的处罚显得不够公平，应该作出修改，降低刑事责任年龄，以解决刑事犯罪低龄化问题。

在完善法律制度方面，目前未成年人保护法修订草案、预防未成年人犯罪法修订草案已提交全国人大常委会审议，两部法律草案对近年来频发的涉及未成年人热点问题作出了积极回应，以推动未成年人保护法治化走向更高水平，为预防未成年人犯罪提供有力法制保障。

根据未成年人违法犯罪行为的发生规律，法律修改拟将未成年人的偏常行为分为不良行为、严重不良行为、犯罪行为等由轻及重三个等级。其中，不良行为包括吸烟、饮酒，多次旷课、逃学，沉迷网络以至于影响正常学习和生活等行为；严重不良行为包括结伙斗殴，非法携带枪支、弹药等管制器具，卖淫、嫖娼，吸食、注射毒品等行为。

同时，针对不同等级的行为性质和危险程度，立法应明确规定相应的干预或矫正措施，还要完善对未成年犯的教育矫治和跟踪帮教措施，增加法律的可操作性。例如，为解决未成年人严重不良行为因年龄原因不予相应的治安管理处罚同时又缺乏跟进的矫治措施，导致很多未成年人一犯再犯直至走上犯罪道路的问题，修订草案规定了公安机关可以采取的8项过渡性教育矫治措施。对严重不良行为情节恶劣或者拒不配合、接受教育矫治措施的未成年人，规定可以送专门学校矫治和接受教育。

方方面面的措施，目的只有一个，那就是让未成年人拥有本该是他们这个年龄阶段享有的快乐，绽放青春光彩，不负青春韶华。