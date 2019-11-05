自热食品监管标准亟待建立

冬季来临，火锅更加受欢迎。时下，一种不开火、不插电，只需要一瓶冷水就能自热的火锅在“懒人”中间流行起来，但在享用这种便捷美食的同时，应格外注意安全问题。最近，消费者在尝试自热火锅时，爆炸、烫伤事件时有发生，引发了人们对自热食品安全问题的关注。

【短评】近年来，自热食品悄然兴起，受到了众多“懒人”和出门旅行者的追捧。然而，看上去方便简单的自热食品，却隐藏着种种安全隐患。一旦加热包发生破损或膨胀，极易引发危险。由于标准缺失，导致行业准入门槛较低，发展十分粗放，一些大品牌虽然出台了自己的企业标准，但也良莠不齐。因而，从安全角度出发，为自热食品制定国家标准很有必要也很迫切。只有规范自热食品生产标准并严格监管，才能促进行业良性发展，让消费者安全得到保障。