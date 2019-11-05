秋冬季节 警惕脑血管疾病
张璐
秋冬时节，由于早晚气温变化大，又常有冷空气侵袭，加上气候干燥，空气中缺乏水分，是心脑血管病的高发季节。这是因为秋冬时节气温偏低，人体在寒冷环境中，全身的毛细血管会收缩，使心、脑负荷加重，从而引起血压升高、脑部缺血缺氧及形成血栓。秋冬时节气候干燥，人体消耗水分大，造成体内缺水，缺水后，血液黏稠，血流减慢，会因血容量不足造成缺血性脑中风。
老年人在气候多变的秋冬季节一定要提高警惕。要注意自我保健，加强防范措施。神经内科专家提醒，很多老人都有起夜习惯，在此一定要注意，不要起床太猛，以防血压波动太大导致晕厥，或夜间视线模糊而摔倒。切记起床要缓慢，先开灯，坐上片刻再下地。还有，用力排便会增加腹部压力，从而导致心脑血管病发生，所以排便勿用劲，排不出来不要勉强，可在医生指导下适当服用通便药物。另外，老年人常有不同程度的动脉硬化，脂类、糖类代谢紊乱，血液黏滞度增加，红细胞变形能力低等，易使血栓形成，故要定期复查监测血液指标，根据情况及时调整，预防疾病的发生。
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