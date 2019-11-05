不穿秋裤会使人变胖？想多了

一波波冷空气来袭，你穿秋裤了没？最新一期的“科学”流言榜对“不穿秋裤会使人变胖”说进行了辟谣，给美丽“冻人”的你吃了一颗“定心丸”。此外，富氧水能补充氧气更加“营养”，竟然也是个伪命题。

“每月‘科学’流言榜”由北京市科学技术协会、北京市网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。让我们来看看目前最火的流言你有没有中招儿。

不穿秋裤会使人长胖？

流言：暴露在寒冷环境中的腿部，会为了御寒而堆积脂肪，所以冬天不穿秋裤会发胖。

真相：事实上，适当的寒冷可以刺激人体新陈代谢，增加能量消耗，只要保持均衡饮食，不但不会增胖，反而有助于减肥。

人是恒温动物，正常生理活动要求人体核心体温应维持在37℃上下的一个狭窄范围内。体温的维持是身体产热与散热平衡的结果，当人处于寒冷环境中，身体失热加快，为了维持核心体温，必须对身体热量进行“开源节流”。

大量试验证明，低温暴露甚至仅轻度低温都会增加机体代谢率。比如，2002年的一项研究中，受试者在16℃环境比适温的22℃能量代谢显著增加，而且这种增加并不是体力活动（肌肉收缩）带来的，主要发生在受试者睡眠过程中，即基础代谢率的升高产生的。

然而，事情并没有这么简单。虽然寒冷可以增加人体代谢率和能量消耗，但同时也会增加食欲和进食量。如果不进行饮食控制，体重反而有可能增加。另一方面，虽然人体皮下脂肪一个重要的生理功能，是作为热交换的隔离层保存热量，但是局部脂肪的分布是不受环境温度影响的。

因此，称天气转冷，短期内因为不穿秋裤就会导致腿部脂肪堆积是没有道理的。

富氧水能补充氧气更加“营养”

流言：采取了“尖端锁氧技术”的富氧水，水中的含氧量更高，饮用以后更加健康，甚至有强身健体的功效。

真相：富氧水当中之所以富含氧气，是因为压强发生了改变，一旦打开瓶盖，压强恢复正常值，氧气又挥发到空气当中，所谓富氧水和普通饮用水的区别也就不大了。

即使富氧水中的氧气并未挥发，人体是否能通过口服饮用的方式补充氧气，目前在学术界尚无定论。流言中提出这种观点的日本医学家野山英世，实际上查无此人。

《食品安全国家标准包装饮用水》（GB19298-2014）中明确指出“包装饮用水名称应当真实、科学，不得以水以外的一种或若干种成分来命名包装饮用水”。因此，目前市场上所谓的“富氢”“富氧”水，仅从包装上来看，也是不合格产品。

人体获得氧气的主要方式就是呼吸，在正常环境当中，健康的人通过呼吸，完全可以获得充足的氧气，没必要用富氧水等产品进行“补氧”。

秋冬季蟑螂会自然消亡

流言：蟑螂在夏天最猖獗，进入秋冬季它们自然就死了，不用考虑灭蟑。

真相：北京地区常年活跃的蟑螂主要有两种，其中一种体型较大的名为“美洲大蠊”，另一种体型较小的名叫“德国小蠊”，在下水道里更常见。

蟑螂的生命力特别顽强，不存在进入秋冬季就会自然死亡的情况。不过秋冬季节尤其是刚刚供暖后，是最佳的灭蟑时机，如果家庭或单位蟑螂密度高，可以趁机进行灭蟑。

蟑螂喜欢聚集在温暖、潮湿、食物丰富和多缝隙的场所，因此集中供暖后，蟑螂会向供暖设备“靠拢”。供暖前这段时间，蟑螂则容易聚集在冰箱、微波炉、烤箱、热水器等能够散热的电器后面。此外，厨房中因为食物丰富，也是蟑螂密度较高的场所。

即便在生存环境中没有食物时，蟑螂依靠啃点纸屑一样能够维持生命。因此，灭蟑是一项长期工程，居家灭蟑不需要等到最佳时机，随时发现随时消杀。

“量子波动速读”助你一目十行？

流言：这是一种革命性的阅读方式，在量子波动速读过程中，你只需高速翻动书本（类似于洗扑克牌的速度），甚至不需完全翻开，就能理解书中内容，并复述出来！

真相：量子是能表现出某物质或物理量特性的最小单元，“量子波动”只是物理学上量子的一种状态。

所谓的“量子波动速读”，大概想包装的概念是：通过量子波动让头脑中产生动态影像，即通过物理学的概念让感知器官产生多维感受。

然而，量子波动或量子碰撞只能在巨大的“量子对撞机”中产生。单纯用手翻阅书本，根本不可能产生量子波动，所谓“量子波动速读”完全是异想天开。

据悉，不少地方都开设有量子波动速读等披着高科技外衣的全脑培训班，比如有的培训方宣称不仅可以“一目十行”，还能开发松果体——“松果体打开了，天眼就打开了，闭着眼睛也能看到书中的内容”。而当学生感觉“啥都没学到”时，培训方通常都会表示“学生年龄太大了，小孩儿送进来早的话，早就开天眼了”。

其实，松果体跟感知力没有关系。阅读速度受制于神经系统的传递速度，任何速读都得面对人的机体极限，上限不可超越。凡是吹嘘能超出上限提高阅读速度的，都是骗局。

实际上，真正的量子力学和日常生活之间的联系非常微弱，这些虚假概念和量子力学毫无关系，只是利用前沿科技炒作出来的各种营销宣传。文/本报记者 李洁