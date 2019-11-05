安徽超早产双胞胎乘医疗专机抵京

昨天下午，备受关注的一对超早产双胞胎在社会各方面的努力下，乘坐医疗专机顺利抵达解放军总医院第七医学中心八一儿童医院。目前，双胞胎兄弟已经进入新生儿重症监护中心，下一步医生将根据孩子的身体状况开展相应的救治工作。目前，两个平台的筹款通道已经开启，爱心人士可为孩子们奉献爱心。

双胞胎进入重症监护中心

昨天下午1点左右，北京青年报记者来到北京八一儿童医院，孩子的父母刘女士和孙先生也已经抵达了医院。据介绍，夫妇二人来自安徽省淮北市濉溪县，2007年结婚。二人曾经为了要孩子在十多年间四处求医。今年，刘女士怀上双胞胎，但两个孩子在只有25周的情况下早产。9月28日，出生后加起来还不到4斤的兄弟俩住进新生儿科的“温箱”，用上了呼吸机。兄弟俩均患有肺炎、贫血、支气管肺发育不良等二十多项病症。其中，4毫米的先天性卵圆孔未闭，3.3毫米的动脉导管未闭等症状致死率极高，所在医院无法处理。

经过中国社会福利基金会919大病救助工程工作人员以及当地志愿者团队的对接，联系到了北京八一儿童医院，医院决定收治这两个小兄弟。

昨天下午，这对双胞胎乘坐医疗专机“ICU506”号航班，经过1个小时10分钟的飞行，顺利抵达首都国际机场T2航站楼。随后，交警一路疏导，社会还主动发起为生命让路的号召，兄弟俩在下午3点45分左右顺利进入八一儿童医院。父母短暂与孩子见面后，孩子就被推进了重症监护室，接受进一步的检查和治疗。

从机场到医院仅用22分钟

昨天下午3时许，兄弟俩搭乘的航班降落在首都机场T2航站楼，并迅速被机场急救人员转移至已经准备就绪的救护车上。据悉，北京市交管局朝阳支队机场大队的副大队长魏云翼，在飞机还未降落时就接到了市交管局指挥中心的指令，在机场高速天竺收费站处等待救护车的到来。

下午3时23分，两辆救护车在机场公安分局的护送下驶入机场高速。魏云翼驾驶警车在前，带领两辆车沿应急车道行驶。从天竺收费站到东二环全程约16公里，进京方向全天车流量大。机场大队除了魏云翼外，还安排了4名民警分别在T3航站楼和北皋的高速入口处疏导车流。不到15分钟，两辆救护车顺利抵达东二环，比平时快了10分钟。从这里开始，由东城交通支队的两名骑警接力开路，一路驶向八一儿童医院。

11月4日下午3时45分，救护车顺利抵达八一儿童医院，从首都机场T2航站楼至医院约有26公里，仅用时22分钟。

据魏云翼介绍，这样的紧急护送不是头一回了，他们对此也早已形成了相对稳定的流程和机制。遇到有特殊需求的民众拨打122或以其它方式联系交警，指挥中心都会提前安排警力及时疏导，确保道路畅通。

多科室介入将立体保障救助

家人和社会最为关注的就是孩子的后续救治问题。在前期诊断中发现，两个孩子患有新生儿呼吸窘迫综合征、肺动脉导管未闭、新生儿窒息、超低出生体重儿、先天性卵圆孔未闭、动脉导管未闭、腹腔积液、新生儿坏死性小肠结肠炎、新生儿支气管肺发育不良等多种症状。目前，北京八一儿童医院为两个孩子安排了主治医生，并成立了相应的医疗团队。

对于两个孩子的病情，主治医生、超早产NICU梁华玉医生说：“老大心肺功能不是特别理想，心脏有问题，具体情况下一步还得再做检查。心脏导管的持续开放，对于孩子的喂养也是有影响的，目前老大还没有办法进行正常进食。另外，母体的感染对孩子也会有影响，我们还得再详细追问病史，才能全面了解孩子的情况。在当地医院已经经过一个多月的抗感染治疗，治疗的药物种类多、强度大，但效果并不好，抗感染这方面，我们还得再详细查看。老二情况相对好一些，整体病情跟老大差不多，肺有问题，也还得再详细检查。”

另一位主治医生、八一儿童医院儿童心脏科医生王辉说，现在就是要抽丝剥茧。两个孩子处于依赖呼吸机的基础状态下，状态不稳定，一旦呼吸机参数进一步升高，就说明孩子的肺功能进一步下降。“如今孩子的治疗已经历经一个多月了，想尽了各种办法，但目前还是处于很艰难的进程。我们目前手头的任务就是争取活。长期使用呼吸机会增加感染风险，如何撤掉呼吸机是当务之急，同时保证孩子的心肺功能。”

王辉说，对于危重症孩子来说不仅是单枪匹马靠一个科室，而是需要多个科室立体化的治疗。医院也会调动相应科室的医生全力保障。“比如孩子心脏有问题，心脏科会第一时间介入评估，长期吸氧会造成视网膜病变，眼科的医生也会介入。”

目前已开通两个筹款通道

孩子的父亲孙先生说，前期在安徽的治疗费用已经花了16万，在北京的治疗还需要约120万。目前，中国社会福利基金会919大病救助工程基金会已经开通微公益和水滴公益两个筹款通道，分别搜索“25周同卵早产双胞胎命悬一线急盼转院救助”和“早产双胞胎命悬一线盼救助”就可以为孩子们筹款。善款计划用于早产双胞胎NEC和重症监护室的费用，以及心脏导管未闭手术及康复和转运的费用。

中国社会福利基金会秘书长助理金春玉表示，无论是捐款的网友还是关注这个事情的网友，通过这个筹款项目“进展”板块，就能了解孩子恢复和治疗的情况，善款使用实施情况会在“进展”板块中进行公示，请各位网友监督。在善款使用上，基金会会将善款打入医院账户，拨款时备注孩子的住院号，保证善款全部用于孩子治疗。

文/本报记者 蒋若静 赵加琪