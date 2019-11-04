光大集团做强养老战略单元：“光大养老”不忘初心、以爱奉老

11月1日，光大集团旗下“中国光大养老健康产业有限公司”（“光大养老”）重组揭牌仪式在京举行。

光大集团表示，将把健康养老产业作为惠及民生、服务社会和国家战略的重要产业给予发展，作为集团重要战略单元全力打造“光大养老”品牌，力争三年做到国内领先，五年做到全球知名，成为中国养老行业的标杆性企业，让万千老人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

人口老龄化已成为我国面临的最重要的民生问题之一，健康养老成为增进人民福祉，推进国家治理体系和治理能力现代化的重要工作之一。光大集团积极贯彻十九届四中全会精神，履行央企责任，重组搭建光大养老平台，以实际行动参与国家治理、社会治理，助力民生保障与改善。

据悉，光大养老是在光大控股投资设立的中国光大养老健康产业有限公司基础上，将由光大金控、光大保险、光大实业、光大养老员工持股平台作为股东共同出资重组成立，是光大集团发挥综合金融、产融合作优势打造的中国养老新模式，实现了医养结合、保养结合、服养结合。

据了解，近年来，光大集团持续加大养老产业投资布局力度，旗下光大控股先后收购或控股收购了北京汇晨养老、无锡金夕延年、重庆百龄帮等养老企业。目前，光大养老管理床位数达到2.1万张，进入24个核心城市，管理各类养老机构近80家，成为全国养老领军企业。

揭牌仪式上，光大养老捐赠 50万元给光大汇晨朝来老年公寓，用于公寓的设施改造、环境改善、智能设备升级等，为在住长者创造更为舒适的居住环境和生活体验。

揭牌仪式后，光大保险现场发布了与光大养老共同研发的光大安心养老计划。光大实业旗下的光大置业与光大养老共同打造的居家养老“中国光大养服结合示范基地”现场揭牌。

当天，与会嘉宾一行还参观了光大养老智慧养老实验室。通过智能设备，构建云服务平台、物联网智护平台和AI大数据三大技术平台，可全天候监测入住老人的健康数据、屋内设备运转情况、冰箱开关情况等，提供健康服务、安全服务、护理服务、辅助服务四类核心养老服务，用有温度的科技守护老人的健康安全。

光大汇晨朝来老年公寓的长者代表，国家卫生健康委员会司长，北京市政府副秘书长，北京民政局负责人，集团总部相关部门负责人，光大银行、光大保险、光大金控、中青旅、嘉事堂、光大科技、光大控股、光大养老相关负责人出席活动。