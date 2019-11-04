光大集团做强养老战略单元：“光大养老”不忘初心、以爱奉老
11月1日，光大集团旗下“中国光大养老健康产业有限公司”（“光大养老”）重组揭牌仪式在京举行。
光大集团表示，将把健康养老产业作为惠及民生、服务社会和国家战略的重要产业给予发展，作为集团重要战略单元全力打造“光大养老”品牌，力争三年做到国内领先，五年做到全球知名，成为中国养老行业的标杆性企业，让万千老人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。
人口老龄化已成为我国面临的最重要的民生问题之一，健康养老成为增进人民福祉，推进国家治理体系和治理能力现代化的重要工作之一。光大集团积极贯彻十九届四中全会精神，履行央企责任，重组搭建光大养老平台，以实际行动参与国家治理、社会治理，助力民生保障与改善。
据悉，光大养老是在光大控股投资设立的中国光大养老健康产业有限公司基础上，将由光大金控、光大保险、光大实业、光大养老员工持股平台作为股东共同出资重组成立，是光大集团发挥综合金融、产融合作优势打造的中国养老新模式，实现了医养结合、保养结合、服养结合。
据了解，近年来，光大集团持续加大养老产业投资布局力度，旗下光大控股先后收购或控股收购了北京汇晨养老、无锡金夕延年、重庆百龄帮等养老企业。目前，光大养老管理床位数达到2.1万张，进入24个核心城市，管理各类养老机构近80家，成为全国养老领军企业。
揭牌仪式上，光大养老捐赠 50万元给光大汇晨朝来老年公寓，用于公寓的设施改造、环境改善、智能设备升级等，为在住长者创造更为舒适的居住环境和生活体验。
揭牌仪式后，光大保险现场发布了与光大养老共同研发的光大安心养老计划。光大实业旗下的光大置业与光大养老共同打造的居家养老“中国光大养服结合示范基地”现场揭牌。
当天，与会嘉宾一行还参观了光大养老智慧养老实验室。通过智能设备，构建云服务平台、物联网智护平台和AI大数据三大技术平台，可全天候监测入住老人的健康数据、屋内设备运转情况、冰箱开关情况等，提供健康服务、安全服务、护理服务、辅助服务四类核心养老服务，用有温度的科技守护老人的健康安全。
光大汇晨朝来老年公寓的长者代表，国家卫生健康委员会司长，北京市政府副秘书长，北京民政局负责人，集团总部相关部门负责人，光大银行、光大保险、光大金控、中青旅、嘉事堂、光大科技、光大控股、光大养老相关负责人出席活动。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn