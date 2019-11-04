第四届“健康中国”高峰论坛在深圳举办

2019年11月2日，第四届“健康中国”高峰论坛在深圳市会展中心成功举办。大会由中国健康管理协会、中国科技产业化促进会联合深圳市医院管理者协会、深圳市健康促进协会联合主办。

大会以“健康中国 深圳行动”为主题，围绕健康中国行动15项专项行动，解读健康中国相关政策，交流健康管理创新模式，展示健康管理产业成就，搭建健康管理合作平台，共享健康管理发展成果，形成“政府牵头、社会参与、家庭支持、人人负责”的健康维护大格局，全面推动健康中国行动落地，全力推进“全人群受益、全时辰监测、全周期干预、全方位联动、全要素管控”的智慧健康管理服务体系建设。

会上发布了“健康中国行动宣传歌曲”、“健康中国行动（深圳）宣言”，“健康管理相关团体标准”及“助力凉山扶贫攻坚行动再出发倡议”，启动了“健康管理职业导论新书发行及健康机构和健康管理师注册管理计划”。

大会同期设立了三个专题论坛，围绕健康管理职业定位与人才培养、商业健康险发展与健康服务机构评价、全民健康管理体系建立等主题展开交流和专家分享；此外还安排了7场分论坛，分别从推动落实心理健康、老年健康、校园健康行动，聚焦功能医学、健康大数据、远程健康管理、健康服务机构质量管理等热点话题进行研讨。

来自各省市政府代表、健康管理服务领域的相关科研院所专家学者、企事业单位和相关行业产业代表共1200余人参加会议。