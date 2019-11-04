2019年11月1日，中国心脏大会（CHC）2019深圳心血管健康和疾病防治高峰论坛在深圳召开，众多心血管领域专家学者齐聚鹏城，共襄学术饕餮盛宴。

据悉，本届大会由国家心血管病中心、《中国循环杂志》社和北京楷祺心血管公益基金会三方联合主办。大会主题为“新时代、心征程–创新?转化?合作”，旨在聚焦高质量临床实践，鼓励对创新理念及技术的探索，为国际心血管疾病防治的学术交流和产业合作提供舞台，从而凝聚各界力量和共识，共同应对心血管疾病全球性挑战。

深圳市副市长吴以环在“中国心脏大会（CHC）2019”开幕式上发表致辞时表示：“美好生活从健康心脏开始。中国心脏大会是我国乃至亚太地区心血管界最具影响力的学术盛会，希望借助本次大会的契机，将深圳生物医药、人工智能、5G等先发优势，与国家心血管病中心、阜外医院等院校机构在慢性病防控、心血管疾病临床研究及转化上的优势结合起来，共同探索重大慢性病防治新模式，推动从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，为建设中国特色社会主义先行示范区提供健康支撑、注入健康活力。”

中国工程院院士、国家心血管病中心主任、中国医学科学院阜外医院院长胡盛寿发表题为《健康心脏，健康中国：心血管健康的中国对策》的主旨演讲，介绍了我国目前心血管病防治工作取得初步成效的同时，又面临新的严峻挑战。虽然年龄标化的心脑血管病死亡率下降，但随着人口老龄化及城镇化进程的加速，我国心血管病的发病和死亡人数持续增加。

胡盛寿表示：“新时代开启新征程，新时代呼唤新作为，新时代承担新使命，新时代交出新答卷。要建设心血管病防控“互联网+智慧医疗”新模式，借助阜外医院国际领先的信息化、可视化的多媒体教学系统进一步展示当前国内外心血管疾病精准医学研究的前沿与成果。”

本次大会设立了心血管流行病和人群预防；环境、遗传与心血管健康；心内科医师继续教育及规范化课程和心血管内外科治疗等10余个分论坛以及卫星会，为我国和世界各地的专家学者提供了学术交流平台。（牛建蕾）