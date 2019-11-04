用“金箍”监测学生走神，该测的是决策者脑洞
与归
电影《疯狂的外星人》中，外星人奇卡只要戴上一个头环，便会立刻拥有超能力，用意念控制万物。最近，浙江金华孝顺镇中心小学里的学生，也戴上了一款头环。不过，因此拥有超能力的不是学生，而是与之相连的电脑屏幕前的老师，他们可以凭此判断学生是否走神。
据界面新闻报道，这款售价3500元的硬件叫做脑机接口头环，据称可以检测脑电波，评判学生上课、写作业时是否集中了注意力，并给学生的集中注意力情况打分。而且，分数还会实时传输到老师的电脑上，也会像考试成绩排名一样被发到家长群里。
对于这款神奇的头环，网友纷纷表示好奇和质疑。这里面至少有两层问题：一是，这种所谓的“监督走神”技术，到底靠不靠谱？头环是知道我在想什么，还是知道我没有想什么？想放学后去哪玩，和想老师正在讲的内容，都是大脑的思考活动，头环如何区分？我相信，很多人都会有这些疑问。
近些年，和人工智能、量子科技一样，“脑机接口”也滋生了很多领域的“热门应用”。检索可以发现，9月26日，新华网也发布了一则报道称，在F1新加坡站决赛结束后，展示了专业赛车手如何用脑机接口技术设备训练他们的大脑，以提高专注力，还称这项技术可以用于教学智能测评系统。
只是，哪怕技术可以实现，分数排名早已饱受诟病，去年，教育部发布的《关于印发中小学生减负措施的通知》中明确指出，将取消分数机制改为登记评价方式，严禁以任何形式、方式公布学生考试成绩及排名。现在，把孩子的专注力打分排名并发给家长，如此“现代化”的技术，恐怕并不符合现代化的教育理念。
事实上，在科学界，加州大学旧金山分校的神经科学部主任TheodoreZanto博士也曾介绍，这种头环的基本原理就是脑电图技术，通常用在医生针对患者的诊断中。早在上世纪40年代，该技术在临床诊断中就得到了广泛应用。那么到了现在，这种技术是取得了什么突破性的进展吗？以至于突然应用到了教育领域？
具体到金华孝顺镇中心小学这款头环的来源，一份民生网发布的报道称，2018年12月25日下午，杭州某科技公司负责人向孝顺镇中心小学捐赠了50台全球领先的脑机接口技术产品——赋思头环。果真如此，便不涉及公共财政采购或家长买单的问题。
但无论如何，一种新科技产品作为教学设备应用于课堂，还是需要来自教育、科技等部门的权威认可、严格规范、科学指导，完成科学和伦理的双重核验，如此才能走向安全而有益。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn