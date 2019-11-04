用“金箍”监测学生走神，该测的是决策者脑洞

电影《疯狂的外星人》中，外星人奇卡只要戴上一个头环，便会立刻拥有超能力，用意念控制万物。最近，浙江金华孝顺镇中心小学里的学生，也戴上了一款头环。不过，因此拥有超能力的不是学生，而是与之相连的电脑屏幕前的老师，他们可以凭此判断学生是否走神。

据界面新闻报道，这款售价3500元的硬件叫做脑机接口头环，据称可以检测脑电波，评判学生上课、写作业时是否集中了注意力，并给学生的集中注意力情况打分。而且，分数还会实时传输到老师的电脑上，也会像考试成绩排名一样被发到家长群里。

对于这款神奇的头环，网友纷纷表示好奇和质疑。这里面至少有两层问题：一是，这种所谓的“监督走神”技术，到底靠不靠谱？头环是知道我在想什么，还是知道我没有想什么？想放学后去哪玩，和想老师正在讲的内容，都是大脑的思考活动，头环如何区分？我相信，很多人都会有这些疑问。

近些年，和人工智能、量子科技一样，“脑机接口”也滋生了很多领域的“热门应用”。检索可以发现，9月26日，新华网也发布了一则报道称，在F1新加坡站决赛结束后，展示了专业赛车手如何用脑机接口技术设备训练他们的大脑，以提高专注力，还称这项技术可以用于教学智能测评系统。

只是，哪怕技术可以实现，分数排名早已饱受诟病，去年，教育部发布的《关于印发中小学生减负措施的通知》中明确指出，将取消分数机制改为登记评价方式，严禁以任何形式、方式公布学生考试成绩及排名。现在，把孩子的专注力打分排名并发给家长，如此“现代化”的技术，恐怕并不符合现代化的教育理念。

事实上，在科学界，加州大学旧金山分校的神经科学部主任TheodoreZanto博士也曾介绍，这种头环的基本原理就是脑电图技术，通常用在医生针对患者的诊断中。早在上世纪40年代，该技术在临床诊断中就得到了广泛应用。那么到了现在，这种技术是取得了什么突破性的进展吗？以至于突然应用到了教育领域？

具体到金华孝顺镇中心小学这款头环的来源，一份民生网发布的报道称，2018年12月25日下午，杭州某科技公司负责人向孝顺镇中心小学捐赠了50台全球领先的脑机接口技术产品——赋思头环。果真如此，便不涉及公共财政采购或家长买单的问题。

但无论如何，一种新科技产品作为教学设备应用于课堂，还是需要来自教育、科技等部门的权威认可、严格规范、科学指导，完成科学和伦理的双重核验，如此才能走向安全而有益。