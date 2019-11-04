把传统赛事办出品牌效应
钟 文
国内马拉松办赛时间超过30年的赛事并不多，将为数不多的传统马拉松赛事办好，对马拉松运动可持续健康发展有着重要引领作用
11月3日，两个在国内颇具影响力的北京马拉松与杭州马拉松同日开赛。
一南一北两大马拉松赛事遥相呼应，为营造健身氛围、满足跑者需求，起到很好的助推作用。
细品这两个同样办了三十几年的传统赛事，两者走过的路径、目前所具有的影响力也还是略有差别。北京马拉松已发展成为国内马拉松的标志性赛事，整体发展持续向好；杭州马拉松起步较早，整体感觉迟迟没有进入与时俱进的快速发展节奏，近七八年才发力猛追，直到今年才成为中国田协金牌赛事与国际田联金标赛事兼具的“双金赛事”。
北京马拉松也不是没有发展的迟滞期，但在近20年的发展历程中，这一办赛时间最长的国内马拉松赛事还是把握住了每一个发展机遇，在数以千计的马拉松赛事中脱颖而出，成为当之无愧的国内马拉松赛事第一品牌。比如，当年将专业马拉松扩展为全民马拉松、前几年将偏重参赛规模的赛事升级为国内首个全员全程马拉松赛事，都对北京马拉松延续传统、保持特色、打造品牌起到关键作用；反观杭州马拉松，起步之初就颇具国际范儿、赛事的开放程度也高，但在办赛的专业性与贴近性层面却多年未见突破。伴随近些年国内马拉松赛事井喷式增长，杭州马拉松不能突破自我就难以呈现应有价值，将杭州马拉松从半程延展为全程、将赛道从西湖周边扩展到钱塘江畔、将杭州地方特色在赛事中充分呈现等改革举措，都令杭州马拉松这一传统赛事焕发新的生机。
国内马拉松办赛时间超过30年的赛事并不多，将为数不多的传统马拉松赛事办好，对马拉松运动可持续健康发展有着重要引领作用。办好传统马拉松赛事，因地制宜、与时俱进是必然选择，这就需要国际视野与本土特色兼具，推介城市与服务跑者兼容。惟其如此，传统马拉松赛事才能成长为引领潮流的品牌赛事，国内马拉松运动才能热度不减、持续升温。
《 人民日报 》（ 2019年11月04日 15 版）
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