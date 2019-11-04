重庆湿地保护纳入政府考核
人民网重庆11月3日电 （记者刘新吾）记者从重庆市人大了解到：重庆市通过立法形式，将湿地保护工作纳入地方政府生态文明建设评价考核体系。
近日，《重庆市湿地保护条例》表决通过，将于2019年12月1日起施行。《条例》规定，重庆对湿地实行分级保护。按照湿地的生态区位、生态系统功能和生物多样性等重要程度，分为重要湿地和一般湿地，并明确了8类湿地内禁止行为，包括开（围）垦、填埋或者排干湿地等。《条例》明确要求，地方各级政府要将湿地保护工作纳入生态文明建设评价考核体系，确保湿地面积总量不减少，并采取措施提高湿地保护率，提升湿地质量，改善湿地功能。
《 人民日报 》（ 2019年11月04日 14 版）
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