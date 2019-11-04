济宁文化养老开启中国养老新模式 2019尼山文化养老论坛召开

10月30日-31日，为传承优秀传统文化，创新养老服务模式，以“新时代与文化养老”为主题的2019尼山文化养老论坛召开。

本次论坛围绕文化养老，汇聚国内外养老领域的先进成果和经验，探讨具有实践意义、符合中国国情的文化养老新模式。论坛上发布了《济宁文化养老指标体系》及《文化养老-济宁样本》（征求意见稿），为全国居家和社区养老服务改革试点提供新思路和创新方向，为中国养老开创了新模式。

出席本次论坛及会前调研的领导和嘉宾有：民政部原社会救助司司长、中民社会救助研究院院长王治坤，中国老龄事业发展基金会理事长于建伟，全国老龄办原副主任闫青春，北京社会管理职业学院（民政部培训中心）党委委员、副院长方新，孔子研究院院长杨朝明等。

领导和嘉宾首先调研考察济宁当地的文化养老服务情况，走访了康达护理院、家和居家养老服务中心、曲阜孝养城等机构和乡村。

2017年，济宁市自获批全国居家和社区养老服务改革试点以来，以孝文化为切入点，构建起多元化、多层次、个性化的文化养老服务体系。论坛开幕环节，济宁市人民政府副秘书长张发堂介绍，济宁市委、市政府坚持把发展养老服务事业摆上突出位置，连续3年纳入政府为民办实事项目，构建了居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系。

主旨演讲环节，民政部原社会救助司司长、中民社会救助研究院院长王治坤长期关注调研农村养老问题，发表了《农村文化养老应该摆上更加突出的位置》演讲；北京社会管理职业学院（民政部培训中心）党委委员、副院长方新则从政策角度，发表了题为《新时代文化养老与文化养老新时代》的演讲；中国老龄事业发展基金会理事长于建伟以人口老龄化为切入点进行了《大力发展居家养老服务，积极应对人口老龄化》的主旨发言；健康中国研究中心主任、健康中国十三五规划起草人、北京市医改办原常务副主任高星发表了《开启健康中国文化养老行动征程》的演讲，以“大健康”的视角为文化养老建言献策；孔子研究院院长杨朝明围绕儒家文化，讲述了《儒家养老思想及其历史启示》；全国老龄办原副主任闫青春则从教育的角度发表了《树立文化养老意识，大力发展老年教育》的演讲。

随后，文化养老指标体系课题组负责人张志在论坛上发布了《文化养老指标体系》。本次构建的文化养老指标体系分为四个层级：文化养老示范机构指标体系、文化养老示范村委会（居委会）指标体系、文化养老示范乡镇指标体系、文化养老示范县（市、区）指标体系。

山东理工职业学院中医医养学院、济宁养老服务业协会、济宁市健康养老护理人才培养基地三个新机构举行了挂牌仪式。