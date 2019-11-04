孩子高低肩 小心是脊柱侧弯

在小时候，父母就发现小包的双肩不一样高，但是因为不影响生活且并不明显，也就没有就医。但随着小包年龄增长，到今年14岁时，情况越来越不好，腰背部肌肉也不对称，并且后背有些僵硬。去医院骨科进行检查后，发现导致小包出现以上症状的病因，是脊柱侧弯。

小儿脊柱畸形危害大

西安市红会医院脊柱病医院退变与肿瘤病区行政主任单乐群表示，小儿脊柱畸形，是对儿童生长发育有较大影响的骨科疾病。临床上较常见的小儿脊柱畸形为特发性脊柱畸形与先天性脊柱畸形两种。

特发性脊柱畸形是小儿脊柱畸形中最常见的一种，约占脊柱侧弯的70%。发病原因尚不清楚，但是可能和遗传、基因有一定关系。而先天性脊柱畸形主要是由于胚胎在发育过程中形成的脊索、和髓节发育异常所导致的一种脊柱畸形。通常还可能伴有其他脏器的发育畸形。除此之外，骨软骨营养不良也可以引起脊柱的畸形，比如侏儒症。

有些家长对脊柱畸形不够重视，抱着侥幸心态，觉得随着孩子的发育就会好了。单乐群主任强调，小儿脊柱畸形的危害不可小觑。首先，对脊柱椎体发育会有影响，椎体的畸形是脊柱畸形的基本病理改变，针对脊柱侧弯（畸形）的发病，除了有先天性畸形外，患者经常会随着侧弯的加重产生椎体两侧或者是椎体前后的高度不等，也就是通常所说的楔形改变。随着年龄的增长，会影响整体脊柱畸形的进展。

其次，小儿脊柱侧弯（畸形）的发病会引起胸腔结构的改变，可能会影响肺脏和心脏的发育，进而可能造成肺脏和心脏的功能改变。由于脊柱畸形，椎体旋转，引起胸廓畸形及呼吸肌疲劳，也会导致肺扩张受限，可以进一步加重对肺功能的影响。

另外，是对肋骨与胸廓的改变，随着椎骨的旋转，肋骨产生一侧隆起，一侧平陷，凸侧的肋椎角变锐，而凹侧的肋椎角增大，凸侧肋间隙变宽，凹侧肋间隙变窄，因而引起胸廓畸形以及明显的剃刀背畸形。不仅是对生理上的影响，多数患有脊柱畸形的儿童会因为外观上的改变，影响到心理发育，从而引起孩子产生自卑、孤独的心理。

发现畸形应及时就诊

单乐群主任提醒，小儿脊柱畸形不会不治而愈，只会维持现状或者持续加重。因此，对于脊柱畸形的患儿，一定要抓住脊柱畸形治疗的黄金时期。而关于小儿脊柱畸形的预防，则需分清楚患儿脊柱畸形是先天性的还是特发性的。

对于患有先天性小儿脊柱畸形的患儿，它是由于在胚胎发育过程中形成的。所以孕妇在孕期间应该合理膳食，避免过多的食用肉类、鱼类、巧克力等酸性食物。避免体液形成一种“酸化”，从而导致母体内的激素和其他有毒物质分泌增加，另外，在胚胎发育过程中要贮存足够的蛋白质。如果蛋白质摄入不足，也可能会引起胎儿生长缓慢，脊柱畸形。除此之外，妇女在怀孕后应定期检查，这样也能降低胎儿畸形的发生率。

而对于特发性脊柱畸形的患儿，临床上对于轻度的特发性脊柱畸形的患儿，在早期有部分患者是可以通过佩戴支具的方式达到矫形的效果，但是对于重度或者大龄的患儿，还是需要尽早地选择手术治疗。手术的主要目的就是矫正畸形，改善患者外观，避免畸形进一步加重。