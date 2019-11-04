宝宝发热别轻视，警惕细菌性脑膜炎！
李婷婷
小儿发烧时，家长们通常都会认为孩子是感冒了。其实，并非只有感冒才会引起小儿发烧，很多病症都会出现发烧的问题，其中就包括细菌性脑膜炎。那么，细菌性脑膜炎都有哪些症状呢？又该如何预防这种疾病呢？
脑膜炎是脑和脊髓的保护膜发生炎性病变的一种疾病，多发于冬春季节。脑膜炎一般是由病毒、细菌、结核菌、真菌等病原微生物感染所致，可分为细菌性脑膜炎、病毒性脑膜炎、真菌性脑膜炎和结核性脑膜炎。脑膜炎的主要症状包括发热、头痛、呕吐、颈部僵硬、意识障碍等，有些患者甚至还会出现精神异常、癫痫发作等症状。
对于儿童来说，要格外注意细菌性脑膜炎。儿童细菌性脑膜炎多发于5岁以内的孩子，尤其是婴幼儿。发病的高危因素包括免疫缺陷或免疫功能抑制、外伤性或先天性解剖结构缺陷（如皮毛窦、脑脊液耳漏或鼻漏等）、营养不良、未接种相关疫苗等。细菌性脑膜炎大多急性起病，表现为发热、精神状态和意识改变、呕吐、颈项强直、惊厥发作等。如果出现严重的颅内压升高，患儿还可表现出血压升高、心动过缓和呼吸困难等症状。
那么，在日常生活中，家长该怎么做才能有效地预防孩子患上脑膜炎呢？对此，有以下几条建议：
1、预防脑膜炎最重要的措施就是接种疫苗。
2、饭前便后洗手，公共场合戴口罩，外出后清洗鼻腔口腔。
3、注重提高孩子的免疫力，让孩子多锻炼身体，保证其睡眠充足和健康饮食。
最后，提醒各位家长，当患儿表现出发热或意识障碍时，应及时就诊，充分配合专业医生的治疗。
本文由宁夏儿童医院儿科主任医师毛新梅进行科学性把关。
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