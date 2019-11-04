女婴被弃，急救人员当“奶爸” 他们抱着孩子的样子真美
患病女婴被弃东山307国道旁的丛林里，哭声特别弱，太原市急救中心中西医站的两名男医护紧急前往，11月1日9时40分许，还没当爸爸的男医生和90后男护士抵达现场，抱起女婴紧急救治，还好女婴缓了过来，被送至山西省儿童医院救治。
拨打120的是护林员，他是在听到婴儿的啼哭声时找了过去。11月1日的最低气温是5摄氏度，山间的气温更低。“女婴被遗弃的位置离国道有十来米远，不是护林员很难有人会发现女婴。”刚结婚不久的医生岳亮说，女婴被一个小被子包着，露在外面的脚丫子已经被冻得通红。他立即把女婴抱上救护车，告知司机开启治疗舱暖风，并整理女婴的包裹，用双手捂住女婴的脚丫取暖，随即联系民警，已接到女婴，希望能一起前往山西省儿童医院进行交接救治。
“在救护车上，整理女婴包被的时候，我发现女婴的左下肢通红，像是坏死的，这可能就是被遗弃的原因吧。”岳亮说，女婴的嘴唇眼角等部位都有淡黄色结了痂的分泌物。岳亮便和90后的护士周晋鹏轮流抱着女婴，给女婴吸氧、测血糖、用生理盐水清理女婴口鼻眼部分泌物结痂、用棉棒轻轻剥落结痂，此时女婴睁开了双眼。他们又拿着棉棒蘸着葡萄糖水给女婴补充能量，看着女婴一点一点的吸吮着，两个还没有当过父亲的医护说他们悬着的心放了下来。
等到了省儿童医院的急诊室，值班的医护人员告诉急救人员这名女婴4个月，曾在医院的重症监护室里治疗过，医生也给了治疗方案，没想到会被遗弃。“我平时特别喜欢孩子，看到那么小的孩子被遗弃，心里特别不舒服，就是希望这个小生命能康复。”出诊的急救人员说。（记者 杨洲芬）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn