女婴被弃，急救人员当“奶爸” 他们抱着孩子的样子真美

患病女婴被弃东山307国道旁的丛林里，哭声特别弱，太原市急救中心中西医站的两名男医护紧急前往，11月1日9时40分许，还没当爸爸的男医生和90后男护士抵达现场，抱起女婴紧急救治，还好女婴缓了过来，被送至山西省儿童医院救治。

拨打120的是护林员，他是在听到婴儿的啼哭声时找了过去。11月1日的最低气温是5摄氏度，山间的气温更低。“女婴被遗弃的位置离国道有十来米远，不是护林员很难有人会发现女婴。”刚结婚不久的医生岳亮说，女婴被一个小被子包着，露在外面的脚丫子已经被冻得通红。他立即把女婴抱上救护车，告知司机开启治疗舱暖风，并整理女婴的包裹，用双手捂住女婴的脚丫取暖，随即联系民警，已接到女婴，希望能一起前往山西省儿童医院进行交接救治。

“在救护车上，整理女婴包被的时候，我发现女婴的左下肢通红，像是坏死的，这可能就是被遗弃的原因吧。”岳亮说，女婴的嘴唇眼角等部位都有淡黄色结了痂的分泌物。岳亮便和90后的护士周晋鹏轮流抱着女婴，给女婴吸氧、测血糖、用生理盐水清理女婴口鼻眼部分泌物结痂、用棉棒轻轻剥落结痂，此时女婴睁开了双眼。他们又拿着棉棒蘸着葡萄糖水给女婴补充能量，看着女婴一点一点的吸吮着，两个还没有当过父亲的医护说他们悬着的心放了下来。

等到了省儿童医院的急诊室，值班的医护人员告诉急救人员这名女婴4个月，曾在医院的重症监护室里治疗过，医生也给了治疗方案，没想到会被遗弃。“我平时特别喜欢孩子，看到那么小的孩子被遗弃，心里特别不舒服，就是希望这个小生命能康复。”出诊的急救人员说。（记者 杨洲芬）