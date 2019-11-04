你知道玩手机有多累人吗

“工作太累，脑子不转了，玩会儿手机歇一下吧！” 每当脑力不支的时候，我们就会自然而然冒出这种想法，然后把手伸向手机，打开朋友圈、购物网、小游戏，指尖刷刷刷，仿佛新的能量能通过手指导入大脑，完成对大脑的充电。但近期的一份研究显示：我们正好想反了。

前不久，《行为成瘾期刊》发表了一篇关于使用不同媒介进行休息的认知成本的论文。结论是，使用手机进行休息会增加心理的认知负担，而不是减轻它。换句话说，如果想为后续的工作保存精力，最好休息时别碰手机。

这个结论如何得出呢？研究者将400余名大学生分成4组参与实验，让他们完成具有认知挑战性的填字谜任务。科学家将任务对半分为前后两个部分，其中有3组人完成前一半任务后可以休息一下再继续，他们休息时分别用手机、电脑大屏幕、纸笔为一个假想的购物清单挑选物品；还有一组中间不休息，连续完成任务。

测量结果显示，手机休息组与另外两个休息组相比，需要花更长的时间来完成后半部分任务，而且成功解决字谜的数量更少。有趣的是，测量结果还显示，手机休息组的认知消耗和不休息组的认知消耗没有显著差异。也就是说，工作累了用手机休息这条路走不通，它不但不能像其他休息方式那样给大脑充电，还给大脑带来了不小的认知挑战。

同样是选购物清单，怎么用手机就不能放松大脑？研究者解释，手机是一个特殊的信息门户，“只要掏出手机，就会激发你查看信息、与他人联系、不断获得新信息的想法”，这种特点是其他电子设备不具备的。

研究者认为，我们低估了智能手机消耗心理能量的能力，而且高估了大脑处理问题的能力。

这对于普通人来说似乎不是什么好消息，因为大家现在已经很难离开智能手机了。孩子和父母，或者恋人之间可能没有那么强的分离焦虑，但谁要是把手机从我们身边拿走，哪怕只有半个小时，我们就要坐立不安、六神无主，直到再次摸到手机冰凉的外壳才能安心。

正是因为察觉到人们对手机的高度依恋，研究者还特别指出，我们也低估了自己与手机之间的情感联系。研究者认为，手机不再是一个简单的设备，而是具备了“伴侣”的功能，准确地说，是“代理伴侣”。

“重要的是，要知道在每一分钟的空闲时间里使用这种设备的成本。” 针对当下人们频繁使用手机的情况，研究者想提醒大家：“手机可能会带来越来越多的干扰，使人们难以将注意力重新集中到工作任务上。”

所以，如果不想加速精力枯竭，我们可能得学会和手机保持一定距离。

张茜 来源：中国青年报