传递健康理念 千名舞者齐舞“鸟巢”前——“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛总决赛侧记

10月31日，国家体育馆“鸟巢”南广场前，数百名舞者演绎了一场视觉盛宴。“奥运健康中国行·金龙鱼1：1：1 舞出好比例”2019人民广场舞大赛总决赛在这里举行，近千名参赛者和表演者汇聚于此，身着大赛定制服装，随着金龙鱼定制健康舞的旋律起舞。

2019人民广场舞大赛由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办，中国妇女网女性之声助力，同时得到了国家体育总局和各地方党委政府以及地方党委宣传部、体育局等相关单位的共同支持。

开赛近6个月来，大赛在北京、上海、武汉、西安、重庆、南宁、成都、深圳、南京、杭州、广州、郑州、福州等30个城市举办的城市赛圆满收官；吸引了全国各地近2765支广场舞队参与，直接参与选手超过38000人。

经过城市赛的激烈角逐，30支队伍从2765支广场舞队伍中脱颖而出，获得参加总决赛的机会。在此次全国总决赛上，他们将面临最终的考验，在严格的赛制和专业的评审下争夺最终的荣誉席位。

总决赛现场，参赛队伍带来的曳步舞作品。翁奇羽摄

老中青三代 舞出活力与精彩

早上8点半，陆续已有参赛队伍来到比赛现场进行彩排，选手们也已提前进入了比赛状态，相互补妆、整理服饰、练习走位。上午10点，比赛准时开始，30支参赛队伍依照抽签顺序依次登场，他们将分别表演“金龙鱼1:1:1舞出好比例”定制创意舞蹈和自选舞蹈。

闪耀的灯光下，舞者动感的舞姿甚是养眼，参赛队伍各显千秋，曳步舞、蒲扇舞、丝带舞、水兵舞、三步一踩、民族舞、柔力球……纷繁多样的舞种为现场观众们呈现了一出视觉和听觉的饕餮盛宴，此起彼伏的掌声与欢呼声让现场变得炙热。

参赛选手身着指定服饰跳金龙鱼主题舞。翁奇羽摄

除了精彩的演出，同样吸引眼球的还有舞者身着的服装。30支参赛代表队，30种风格的参赛服，结合了多种文化元素，让人目不暇接。“虽然说重在参与，但毕竟是比赛，从舞蹈编排到服装设计上，队员们都是亲自参与，倾注了心血的。”来自广州赛区的一名舞者告诉记者，跳舞首先跳的是一种“外在气质”。

细看各代表队，舞者从“50后”到“90后”，每个年龄段都有。如此跨年龄的较量，让决赛现场“火药味”十足。年轻的舞队在快节奏的编排中展现着青春活力，而年长的舞队则更擅长用优美的舞姿与清雅的意境来表达舞蹈之美。

舞池中，一名头发花白的年迈舞者十分抢眼，她的“一招一式”令现场不少年轻观众都惊叹赞佩。这位舞者是来自“合肥鸿雁舞蹈队”的郑大姐，今年已经63岁，一场舞下来却丝毫不见疲惫，“再跳两个小时都不累，年轻姑娘小伙也不见得跳得过我。”郑大姐向记者介绍她的从舞“履历”，“我十几来岁的时候就喜欢跳舞，这么多年了，快的慢的都拿手。跳舞有好处，你看我，身子骨硬朗着呢。”

经过近5个小时的激烈角逐，南宁景越艺术团、济南章丘老年体协舞蹈队获得一等奖；福州滨江白玉米舞蹈队、苏州昆山金百合艺术团、成都青羊区教育局舞蹈队、太原党群青春芳华艺术团等8支舞队获得二等奖；杭州魅力正红舞蹈团、西安欣悦舞蹈队、郑州好心情舞团、上海西宫舞蹈队等20支舞队获得三等奖。

以舞为媒 传递健康生活理念

今年恰逢新中国成立70周年。在总决赛的现场，主办方还精心设置了一个令人激动的环节——参加庆祝中华人民共和国成立70周年联欢活动，表演快闪节目《我和我的祖国》的快乐起点舞队也来到了现场，为观众带来了他们的精彩表演。

“跳出健康，舞出风采”，在接受主持人采访时，快乐起点舞队的队员说出了她们对于广场舞的理解。正如她们的作品一样，舞者们用舞蹈的方式表达对于健康的追求、对美好生活的向往，这也响应了大赛所倡导的“健康生活”的理念。

来自江苏南京的参赛选手伏大叔对此颇有感触，作为为数不多的男性参赛选手，在队伍里可谓“国宝级”人物。4年多的广场舞经历让他从“油腻发福”的中年大叔摇身一变成为拥有健康体魄的魅力大叔，精神状态饱满，身体的协调性也日益增加，感觉自己的身体日渐年轻充满生命活力。

现场观众在总决赛现场“加油点赞”。翁奇羽摄

各个城市赛区的代表队选手都有着丰富的广场舞经历，在回顾自己接触广场舞的初衷时，不少选手表示是为了健康生活。这些参赛队员中有的已经退休、有的仍在工作岗位上、有的病后初愈，对他们来说，广场舞是生活中一件大事，不仅可以锻炼身体、保持健康活力，还能够丰富生活，结交到许多兴趣相投的朋友。

总决赛评委代表、中央文化和旅游管理干部学院特聘导师尹宁宁表示，人民广场舞大赛传达出来的精神内涵与其他比赛不同，淡化了竞技的色彩，更多蕴含着人文情怀，体现出全民健身、全民健康、全民参与、全民快乐的健康精神。

“举办人民广场舞大赛的目的，是希望搭建一个和消费者深度沟通交流的平台，通过深度交流，将‘选油要选营运均衡’的科学用油观传递出去。”益海嘉里集团包装油事业部、消费品渠道事业部副总监赵红梅表示，让广场舞成为传递营养均衡这一健康理念的载体和参与形式，不仅使人们在快乐的舞蹈中感受到了“吃动均 衡”和平衡膳食营养的重要性，更是与金龙鱼1：1：1调和油倡导的营养均衡理念一脉相承，动吃结合，感受生活状态均衡的美好。

推广广场舞 全民健身助力健康中国

作为一项大众运动项目，广场舞深受广大人民群众的喜爱。起源于上世纪90年代的广场舞，由于简单易学，老少咸宜，条件和标准约束不高，逐渐跨越了城乡界限和年龄界限，深入到大街小巷，风靡大江南北。据国家体育总局社会体育指导中心不完全统计，全国经常参加广场舞健身的人群已经超过1亿。

今年7月，国务院印发了《国务院关于实施健康中国行动的意见》，出台《健康中国行动（2019—2030年）》，把“全民健身行动”作为推进健康中国的重大行动之一，还对全民健身行动提出了具体目标，要将经常参与体育锻炼的人数比例，从2014年的33.9%提升到40%以上，为进一步推进健康中国建设规划出全新蓝图。

“没有全民健康，就没有全面小康。广场舞是人们喜闻乐见的健康运动，也是人们追求美好生活的一个重要方式。通过此类活动的举办，可以让更多的人了解广场舞、爱上广场舞，加入到全民健身的队伍中来。”人民健康总经理万世成表示。

2019人民广场舞大赛总决赛现场合影。翁奇羽摄

2018年，首届人民广场舞大赛成功举办，在社会上引起了较大反响。与往届相比，今年的赛事不仅在城市的数量上有所增加，还在城市赛阶段增加了“陪爸妈跳支舞”环节，吸引了更多年轻人对广场舞的关注。此外，活动现场增设的游戏互动区、网红打卡区，也让广场舞这一赛事活动更具参与度和传播性。

谈到未来的项目规划时，万世成表示，“今年的赛事主要还是集中在大城市，明年我们计划走进县域，将活动办进基层，让更多的人参与进来，共同守护我们的健康。”（邓睿 王政 杨海丹 李凌宇）