多吃豆制品，防慢阻肺效果好
世界卫生组织提供的数据显示，慢性阻塞性肺病（简称慢阻肺）在2016年全球死亡原因排名中位居第三。英国《自然》杂志近期刊登日本一项新研究称，多吃豆制品对预防慢阻肺起到了较好的效果。
日本大阪市立大学呼吸内科专家浅井一久准教授及其研究团队利用实验鼠展开了一项为期12周的实验。研究人员将实验鼠随机分为“吸烟组”和“非吸烟组”。吸烟组实验鼠每天“吸烟”1小时，其中一部分被喂食异黄酮类食物，另一部分不摄入异黄酮。研究人员对它们进行对比分析后发现，相对于不吸烟组，吸烟组实验鼠的肺部及呼吸道更易患病，但饲料中添加0.6%异黄酮类食物的实验鼠比未添加的实验鼠更好地抑制了支气管、肺泡炎症和肺气肿的发展。这一结果表明，大豆中所含的异黄酮对引发慢阻肺的疾病具有预防作用，但其作用机理尚待进一步探究。
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
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