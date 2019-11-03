阻止悲伤、寻回快乐 谨记7个秘诀

追求快乐、幸福是很多人的目标，但人生不如意事十有八九，即使是事业有成、对生活满意的人，也会有沮丧、不开心的时候。为了阻止悲伤蔓延，寻回快乐，可以谨记以下几个秘诀。

1.把目光放远一些。“要想获得好心情，你就不能过于纠结眼前。”《随遇而安》一书的作者罗伯物·维克斯说。谁都有受挫折的时候，但这只意味着你的计划暂时未能实现，不代表永远无法实现，也不代表你人生失败。遇到挫折时，后退一步，接受眼前的现实，抱有希望地去寻找其他机会。还要记住，很多事情你是无法控制的，你只能改变看待这件事的心态，试着想想“五年十年后，这件事还重要吗”，也许就能释怀很多。

2.学会静思。美国著名作家伊丽莎白·吉尔伯特在她的自传《饮食、祈祷、爱情》中说，一次离婚让她陷入了深深的痛苦中，后来她在一座印度神庙里静思了几个月，终于从苦恼中走了出来。我们可能没有条件和时间像她那样做，但可以暂时关掉电脑、手机，给自己一个思考的空间。静思能让你在遇到棘手情况时，更有弹性地应对，在解决复杂问题时思路更开阔。美国《心理科学》杂志所做的一项研究显示，坚持在3个月里经常静思的人注意力更持久，做精细工作时也表现更佳。

3.欣赏音乐。优美的音乐能刺激人脑释放内啡肽，这是一种能让我们感到快乐的激素。一些曲调能让我们回忆起过去，重温以往感受过的快乐。美国西雅图大学的一项研究显示，音乐可以说是万能药，不但能减轻紧张感、降低血压，还能缓解疼痛。把音乐当成一种爱好，郁闷时播放最喜欢的音乐，轻松享受一曲。

4.多一些见面交流。你也许每天会给家人发短信、给同事或客户发电子邮件、更新自己的朋友圈、微博，然而，你最近一次和朋友共进午餐是什么时候？网络社交是互相联系的一个好途径，但单纯地依赖于网络是不够的，它达不到面对面交流的那种亲切感，最后你的离群感反而会更深。所以不要让现实生活的关系因为科技的发展而受到冷落，建议每个星期至少和朋友们约会一次。

5.与人为善。无论是带上一位遇到不幸的同事出去吃饭，还是帮朋友带一小时的孩子，只要把时间和精力用于帮助他人，你就会得到心灵的充实，也会更有自信。具有同情心并且愿意帮助他人，你能体会到自己拥有各方面潜力，为自己在生活中的富有而感到更快乐。

6.回归自然。《环境心理学》杂志的一项研究发现，置身于大自然中，哪怕只有20分钟，都会让你感到身心放松、生机勃勃并且精力充沛。《自然法则》一书的作者理查德·罗浮说：“人的精神升华是随着美好感受开始的，这种感受更多是在大自然中才能体会到，而不是在电脑前。”确实，无论是看到丛林里的一只小动物，或者听到一声小鸟的鸣叫，都会让我们耳目一新。适时离开钢筋水泥，到大自然中寻找快乐。

7.原谅和忘记。遇到让你抓狂的人时，最简单有效的应对方法，就是想一想他们做事无理的可能原因。一个人开车时和你抢道，可能是正在送他怀孕的妻子去医院；你的老板说话时粗声粗气，可能是因为他在公司预算上遇到了麻烦。别人对你不好时，其实针对的也许并不是你。这样一想，你就会原谅和理解对方，自己也会从烦恼中解脱出来。（孙开元 编译）