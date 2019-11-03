秋季皮肤干燥？这款润肤茶喝起来
河南中医药大学第一附属医院男科副主任医师 李俊涛
秋天里人们时常感觉口干舌燥，容易上火，皮肤也干巴巴的，摸起来十分粗糙，影响美观不说，还发痒、脱屑，让人在燥烈的秋季更加不舒服。
如何缓解?除了外部护理，中医更强调从内调理。
我就常给大家推荐一款润肤茶。这款茶只有3味药：生地黄、桑叶、大枣。
做法：每日早上取生地黄10克，桑叶5克，大枣2枚，开水冲泡后一饮而尽即可。
这个方子小而精，比如秋季养阴，生地黄是益阴的上品，有凉血补血之功，血得补则肌肤受到滋养。桑叶甘寒，有清肺润燥的作用，秋季与肺脏相通，肺燥清了，浑身都觉得凉润舒坦。用大枣补血滋阴，其实就是在给皮肤补水。
饮食方面，也可以煲点猪肉、百合、银耳汤喝。中医理论中肺主皮毛，皮毛的干燥与肺燥有关系，百合润肺，所以吃点百合会有助于滋润皮肤。银耳也有滋阴养肺的功效，加猪肉就是为了口感更好一些。
方法也很简单，将猪肉、百合、银耳，加适量的水放到砂锅里煲就可以了，快煲好时再加点盐调调味。当然加了猪肉就是咸汤，如果想吃甜味的，可以不加猪肉，放百合、银耳，再加点冰糖炖就可以了。
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