“关爱职工 传递健康”全国职工健康口号征集活动开始

人民网北京11月2日电 11月1日，在由中国健康管理协会、人民网·人民健康共同主办的全国职工健康促进工程启动仪式上，发布了“关爱职工 传递健康”全国职工健康口号征集活动的通知。通知全文如下：

“关爱职工 传递健康”全国职工健康口号征集活动的通知

国务院《关于实施健康中国行动的意见》明确要求，把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。

《意见》围绕疾病预防和健康促进部署了15项具体行动，其中，实施职业健康保护行动特别要求针对不同职业人群，倡导健康工作方式，落实用人单位主体责任和政府监管责任，鼓励用人单位开展职工健康管理。

为落实《健康中国行动（2019-2030年）》，引导广大职工树立正确健康观，激发热爱健康、追求健康的热情，倡导每个人是自己健康第一责任人的理念，形成有利于健康的文明科学生活新方式，全国职工健康促进工程办公室拟举办“关爱职工 传递健康”全国职工健康口号有奖征集活动。

一、活动时间

2019年11月1日至2019年12月31日

二、征集范围

全国职工（包括在职职工及退休职工）

三、征集要求

1.口号应符合“健康中国”战略和国务院《关于实施健康中国行动的意见》要求，体现新时代精神面貌。

2.口号应以“关爱职工 传递健康”为主题，传播健康理念，普及健康知识，展示职工健康形象，促进职工健康发展。

3.口号表述应简练、准确、无歧义，内容朗朗上口、通俗易懂，每条字数一般不超30字，条数不限。

4.口号必须为原创，若涉抄袭，文责自负。

四、评选办法

初选：由人民网·人民健康进行初步筛选，宣传口号经审核通过后在人民网·人民健康全媒体平台上刊登，各大宣传媒体进行转发，经网友投票产生初选结果。

复选：由全国职工健康促进工程办公室组成健康和传媒领域专家评审团进行评选。

五、奖项设置

大赛设入围奖和鼓励奖。

入围奖：100名，奖金1000元/名

鼓励奖：1000名，奖品为100元等值物品

六、免责声明

1.作品提交视同投稿人授权人民网、人民健康平台及全国职工健康促进工程办公室发布。供稿客户需注明信息来源及作者姓名。

2.稿件严禁抄袭，不得擅自使用人民网、人民健康、全国职工健康促进工程办公室名义转载不规范来源网络信息、版权不明资讯，不得冒名转载。

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七、投稿方式

1.投稿邮箱：zgjk@people.cn

邮件标题：投稿人姓名+“职工健康促进工程征稿”。

邮件正文：作者（可使用笔名）、作者简介、联系方式。

邮件附件：稿件请用Word 保存，并以附件形式发送。

2.微信搜索“人民网健康”，关注微信官方账号，点击菜单“精品推荐-职工健康口号征集”进入活动小程序，点击页面上方“首届全国职业健康口号征集”参与活动。

全国职工健康促进工程办公室

2019年11月1日