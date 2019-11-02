又是一年秋风起防范卒中要及时

卒中是常见的脑血管突发急症，一旦发生，将对脑组织造成不可逆的损伤，给患者及家庭乃至社会都带来沉重负担。秋冬季节是卒中的高发季节，专家提醒，此时更要积极预防，以免给卒中的发生创造“有利时机”。

世界卫生组织的数据显示，卒中已成为全球范围内导致死亡的第二大原因，也是导致残疾的第三大原因。中国是世界上卒中负担最沉重的国家之一，约占全球卒中死亡率的三分之一。如何能促进全社会关注卒中危害，进而以预防为主，远离卒中是当务之急。

卒中也有中国特色

我国现有卒中患者1494万人，患病率为1114.8/10万，每年新发病例、脑血管病死亡病例分别为330万人、154万，在中国各种死亡原因中排名首位。

与欧美国家相比，我国卒中患者的发病年龄更早，比西方人早了10年。据统计，我国卒中第一次患病集中在63岁～65岁，而西方国家平均74岁～75岁第一次发病。正是因为发病年龄早，所以我国患者的预后跟西方不太一样，中国卒中患者病后，留残的程度相对比国外低，但这并不能说明我国的治疗水平比国外高。需要注意的是，卒中是一种急性脑血管疾病，是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞，导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的疾病，通常分为缺血性和出血性两大类。中国的卒中患者中，出血性患者更多，大概是全世界平均水平的3倍。所以在预防方面，不能照搬国外的经验。

不仅如此，同样是缺血性脑血管病，中国患者更多的病变来自于颅内，而白种人更多的是来自颈动脉，所以，在中国做颈动脉筛查并不适合中国国情，我国更需要的是把颅内血管情况弄清楚。

此外，在早期用药的时候，中国患者的用药情况更复杂。中国有中医、西医、中西医结合三个系统，所以在用药的时候，这三个系统之间的药物相互作用没人知道，药物不良反应也没有数据，所以较之国外，使用同样的药物，我国出现药物不良反应的概率更高。加之药物基因的不同，使得同样的药，对于不同种族的反应完全不一样，这样就造成我国无论是在预防、筛查，还是未来急性治疗和长期管理等方面，都要综合考虑我国的特点，切不可全盘照搬海外的知识或医嘱。

了解五大危险因素

卒中是由生活方式、环境、遗传等多种因素共同导致的疾病，可以发生在任何人身上，在任何时间和任何地方，但卒中可防可治，早期积极控制卒中危险因素及规范化开展卒中治疗，可有效降低卒中的发病率、复发率、致残率及死亡率，改善卒中的预后。因此，提高公众对卒中的认知水平，从高危因素入手，预防卒中已经迫在眉睫。

2013年全球疾病负担研究显示，东亚人群位列前五的卒中危险因素分别为高收缩压、低水果饮食、高钠饮食、吸烟和空气污染。而卒中预防应从危险因素入手。举例来说，卒中发病率、死亡率的上升与血压升高关系密切，血压越高，脑卒中风险越高，因而，高血压患者应该注意血压管理，同时避免情绪的大幅度波动等。另外，在日常生活中，要注意合理膳食，减少富含油脂和高糖食物的摄入等，克服吸烟、过量饮酒等不良生活习惯，还要保持情绪平稳，定期进行健康体检，发现问题早诊早治，这些都是预防卒中的重要方面。

提升基层诊疗水平

对于卒中的防治，医生的诊疗水平也尤为重要。而基层医院作为卒中患者管理的薄弱环节和分级诊疗的关键区域，提高基层医生卒中诊疗水平势在必行。

通过对基层医生进行卒中规范诊疗培训，对公众进行卒中预防宣传、教育、帮扶，可提高卒中患者的救治率和生存率，有效降低卒中患者的死亡风险，从而改善中国卒中治疗现状。中国卒中学会正在探索在县域、城市社区建立区域范围内的卒中防控基地，对基层医生进行卒中规范化诊疗培训，组织开展公众健康教育，并逐渐形成推广机制。为了最大限度地提升人们的卒中预防意识，提高公众对卒中迹象的认知并采取适当的行动，从而实现预防卒中的目标，世界卒中组织将每年的10月29日设立为“世界卒中日”。今年是第14个“世界卒中日”，主题为“预防为主，远离卒中”。值此之际，由中国卒中学会编写的《中风患者和照料者手册》和《2019世界卒中日主题海报》正式发布，手册面向卒中患者和他们的照料者，内容涉及卒中预防、急救以及恢复过程中需要了解的基本知识，内容深入浅出，以生动有趣、轻松易懂的漫画故事形式进行科普，旨在为卒中患者和家人带来更多方便，提供更多延续性帮助，为预防卒中再复发和卒中后康复提供参考。

此外，中国卒中学会还发起并组织北京、上海、广州三地联动，同步举行义诊、科普讲座等活动。来自全国各地约3万名红手环志愿者，也开展了健康科普公益活动，旨在让更多老百姓关注卒中危害。

（作者：王拥军，系中国卒中学会常务副会长、北京天坛医院常务副院长，田雅婷整理）