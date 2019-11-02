两部门敦促电商平台下架电子烟

11月1日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，敦促电子烟生产、销售企业或个人自通告发布之日起，及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端；电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架；电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

通告称，电子烟作为卷烟等传统烟草制品的补充，存在较大的安全和健康风险，在原材料选择、添加剂使用、工艺设计、质量控制等方面随意性较强，部分产品存在质量安全隐患。

按照《中华人民共和国未成年人保护法》的有关规定要求，各类市场主体不得向未成年人销售电子烟。各级烟草专卖行政主管部门、市场监督管理部门应切实加强对本通告的宣传、贯彻和执行，保护未成年人免受电子烟的侵害。烟草专卖行政主管部门要加大对电子烟产品的市场监管力度，加强对通过互联网推广和销售电子烟行为的监测、劝阻和制止，对发现的各类违法行为依法查处或通报相关部门。

据悉，2018年8月28日，国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局曾联合发布《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》。此次两部门再次发布通告，旨在加大对未成年人身心健康的保护力度，防止未成年人通过互联网购买并吸食电子烟。（记者张磊）