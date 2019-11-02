浙江电子无偿献血证上线
近日，在浙江大学医学院附属第一医院献血屋刚献完血的李女士就收到短信，打开链接看到了她的电子无偿献血证。当天，浙江省电子无偿献血证正式上线。
据浙江省血液中心主任胡伟介绍，电子无偿献血证涵盖10多项献血服务功能，献血者可凭借该证实现“刷脸献血”，一键查询献血记录、血液结果及去向查询，一键献血导航、网上填表，了解和学习血液知识等实用性服务功能。
目前，该省血液中心依托浙江血液云平台，与支付宝、微信、“浙里办”3大平台的数据实现互联互通。过去献过血的人，都可以领取、使用电子无偿献血证，并可通过微信、支付宝两大平台查询用血权益、减免记录，在线办理用血减免。（记者俞欣 通讯员郑珊珊 赵小雅）
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