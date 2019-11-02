吃抗生素前先问医生这12个问题

在你离开医生诊室或药房之前，获得以下这些问题的答案，能使你服用的抗生素尽可能的有效。

1我为什么要吃这种药？

美国药剂师协会的新闻发言人诺曼·托马卡认为，每个病人都应该确认并理解为什么医生要给他们开抗生素。美国疾控中心的研究者发表在美国医学协会杂志上的研究成果显示，在2010年至2011年期间，美国近1/3的口服抗生素治疗处方是被医生错误地开出。服用不必要的抗生素会使细菌对药物产生耐药性，所以要与医生进行公开讨论，确认你的处方是最好的选择。

2我应该什么时候服药？

抗生素要在血液中达到一定的浓度才能起效，因此要按时服药。早上醒来时，午饭前和入睡前服药，能最大程度地保证你不会忘记服药。

3抗生素能和食物一起服用吗？

吃药时进食会影响药物在体内吸收的方式，但这样做也能防止可能刺激胃的药物引起的恶心。如果药品说明书上写明了要空腹服用，那就遵照指示，因为食物可能会妨碍药物在血液中被吸收。

4服药时要避免吃某些食物吗？

有些药物可能会对某些食物产生不良反应。例如，乳制品会降低四环素的功效，因为食物中的钙与抗生素结合，造成身体的吸收量下降。确保你意识到任何可能妨碍康复的食物。

5服药时要喝一大杯水吗？

水可以稀释胃内容物，在肚子受到刺激之前，帮助你吸收抗生素的有效成分。在饮用足够的水有助于防止大多数药物造成恶心的同时，有些抗生素需要喝一整杯水才能完全被吸收。制成胶囊形式的抗生素可以防止其被过早溶解，直到它进入胃；多喝水有助于这类抗生素被彻底吸收。

6服抗生素的同时也要吃益生菌吗？

并不是身体里的所有细菌都会让你生病，胃里的一些细菌对于保持肠道或生殖系统健康是必不可少的。然而，抗生素不知道哪种细菌是好的，哪种细菌是坏的；它们会杀死所有的细菌，包括对人体健康有益的细菌。当药物攻击好的细菌时，你可能会出现肠胃不适、尿路感染或酵母菌感染。为防止这些副作用，医生可能建议你吃富含益生菌的酸奶或服用益生菌补充剂。

7漏服药了怎么办？

从理论上讲，每次服药都有固定的时间间隔。在现实生活中，你很有可能忘记服药，或是服药时间迟了。如果你错过了服药时间，提前知道该怎么做是很重要的，这样你就不会在夜深人静的时候四处寻找信息。有些药物在错过正确的服药时间后要及时补服，而另一些药物在忘记服用时下次正常服用就行了，因此要仔细看药品说明书。

8服药后什么时候应该感觉好点？

医生给你开出多长疗程的药物，你就应该彻底服完，而不是一旦症状消失就停药，因为体内的细菌可能还处于不安全的水平。不过，知道自己多快就能恢复健康还是挺重要的。通常来说，如果服药后三天还不见好转，就需要再去看医生，因为此时要么是药物选择不正确，要么是发生了其他事情。

9我服用的抗生素预料会有什么副作用？

尽管服用抗生素后发生副作用的人只占很低的比例，但你得知道身体会有什么不良反应。有些药物可能会导致呼吸急促，而另一些药物可能会引起荨麻疹。 如果出现了疑似副作用，就应当咨询医生，到底是继续治疗，还是换用另外一种疗法。

10我能把药丸碾碎了吗？

如果你难以吞咽药丸，打算碾碎之前要跟医生商量，因为药丸形式的抗生素的吸收方式不同于胶囊。有些抗生素制成了液体形式，这对于某些病人可能是更好的选择。

11这种抗生素与我服用的其他药物会发生交互作用吗？

医生可能会询问你还服用了哪些药物来避免不良反应，但不要轻易忘记避孕药或非处方类的补充剂和维生素。一些抗生素可能会降低避孕效果，这意味着你可能需要采取另一种避孕方法。另外，含铁的补充剂与一些抗生素结合，造成后者无法被吸收。

12有抗生素过敏史怎么办？

对某种抗生素过敏不仅意味着你必须避免这种药物，还要提防与它同属于一个家族中的其他相关药物。因此，服药后要仔细观察，出现过敏反应立即停服并向医生求助。

编译/郭少峰