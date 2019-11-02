益安宁丸“名医养心大讲堂”在北京启动

10月30日下午，“益安宁丸·名医养心大讲堂”全国启动仪式在北京举行。

与会嘉宾共同启动“益安宁丸·名医养心大讲堂”

“此次名医养心大讲堂的开启，为心脑心管疾病防治探索出一条个人、家庭、社会、政府等多维度的共防共治之路”，原卫生部副部长张凤楼在启动仪式上说，此次行动，把专家从院内请到院外，从日常健康知识到疾病专题、从药理病理到医疗食疗、从健康资讯到医学养生，为听众传递专业的医学知识和科学的健康理念，提升公众的健康认知水平。这必将大大提高心脑血管疾病的防控水平，促进人民对心脑血管疾病的正确认识。

原卫生部副部长张凤楼致辞

第十届安徽省政协副主席、中华慈善总会原副会长李宏塔表示，通过举办公益性的讲座，让我们每一个人，都有机会接触到权威的医学专家，汲取到科学的疾病防治知识，有助于形成心脑血管疾病防控的良好社会环境。

第十届安徽省政协副主席、中华慈善总会原副会长李宏塔致辞

全国老龄委办公室原副主任闫青春认为，名医养心大讲堂搭建起医学专家和老年群体之间的桥梁，既破健康谣言，又立权威科学，用专业贴心的服务满足老年群体的健康需求。

全国老龄委办公室原副主任闫青春致辞

我国心血管病专家、医学教育家胡大一教授通过总结自己几十年来的健康教育经历，对“养心大讲堂”寄予殷切希望，要办出特色、办成品牌、办出效果，成为具有公益性、科学性、通俗性、趣味性、系统性、针对性、时效性的健康教育活动，实现用医疗和非医疗的综合作用，做好健康管理服务。

心血管病专家、医学教育家胡大一致辞