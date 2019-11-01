“奥运健康中国行·金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019人民广场舞大赛总决赛在京收官

10月31日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办,中国妇女网和女性之声支持的“奥运健康中国行·金龙鱼1∶1∶1舞出好比例”2019人民广场舞大赛（以下简称“2019人民广场舞大赛”）总决赛在国家体育场南广场圆满收官。活动主办方负责人、与会嘉宾、大赛评委、参赛选手以及现场观众上千人共同演绎人民广场舞，为微凉的秋日点燃了全民健身的火爆热潮。

2019人民广场舞大赛参赛选手和嘉宾合影

以舞为媒 跳出“中国节奏”

今年初夏，2019人民广场舞大赛正式启动。从5月18日在北京开启第一场全国城市赛，到10月13日在湖北宜昌收官，历经近五个月，足迹踏遍北京、上海、天津、重庆、成都、广州等30座城市，吸引了全国各地近3000支广场舞队参加比赛，直接参与选手达38982人。30场城市系列赛中，上海赛区婉约曼妙的旗袍秀、郑州赛区活力四射的老年街舞，以及其他赛区展示的腰鼓、健身球、扇子等融合了多种元素的广场舞，既让观众们饱览了广场舞的多彩风姿，又充分展现出参赛选手们热爱健康、积极向上的精神面貌。

金秋十月，丹杜飘香。10月31日的国家体育场南广场锣鼓喧嚣，热闹非凡。2019人民广场舞大赛总决赛的举办，让国家体育场上空充满欢声笑语。近百平方米的超大舞台、约30米长的液晶显示屏等豪华硬件设施为比赛提档升级，为观众增添了震撼人心的视听享受。在城市系列赛选拔中脱颖而出的30支优秀赛参队伍背靠体育盛地“鸟巢”，用最佳的竞技状态依次闪亮登场。

参赛选手们用饱满的热情、甜美的笑容、优美的舞姿和层次分明的动感，抒发了对美好生活的热爱和向往，展现出在“推动全民健身和全民健康深度融合”这一理念引导下，中国广场舞者的独特魅力。

参赛选手进行规定动作比赛

在大赛规定动作的比赛环节，每支舞队都将原有的规定进行了精心改编，舞出了选手们对于健康生活的独特理解。在自选动作比赛中，参赛队伍更是别出心裁。来自厦门集美侨英乐海广场舞队表演的《垃圾分类别再等》，紧扣时代脉搏，积极响应了“应普遍推行垃圾分类制度”要求；太原党群青春芳华艺术团的《花开幸福》跳出了新时代下老百姓的幸福感和满足感；北京炫之缘相约舞蹈队的《火火的中国红》，舞出了中国老百姓的美好生活现状。值得一提的是，郑州好心情舞团 《我是一个兵》以独特新颖的编排展现了我国军人的特有气势，选手们跟着伴奏做出的整齐动作、迈出的稳健步伐，为现场观众带来了极大的震撼力。

参赛选手进行自选动作角逐

经过近5小时的激烈角逐，南宁景越艺术团、济南章丘老年体协舞蹈队获得一等奖，福州滨江白玉米舞蹈队、苏州昆山金百合艺术团、成都青羊区教育局舞蹈队、太原党群青春芳华艺术团等八支舞队获得二等奖，杭州魅力正红舞蹈团、西安欣悦舞蹈队、郑州好心情舞团、上海西宫舞蹈队等二十支舞队获得三等奖，这些舞队与舞者用高水平的竞技状态与精彩表演，为现场观众和广大网友奉献了一场精彩视觉盛宴，也为2019人民广场舞大赛画上了圆满的句号。

以食为缘 舞出“健康生活”

广场舞起源于上世纪90年代，既能健身强体又能陶冶情操。近年来，不只丰富了广大人民群众的业余文化生活，更形成了一种文化氛围，风靡大江南北。

10月31日晚，国家体育总局体操运动管理中心副主任叶振南，中国妇女报社副社长薛小丽，全国妇联网络信息传播中心副主任席淑君，人民网总裁办成员、人民健康董事长孙海峰，人民健康总经理万世成、益海嘉里集团油脂部、公共事务部总监涂长明，益海嘉里集团包装油事业部、消费品渠道事业部副总监赵红梅等嘉宾共同出席了2019人民广场舞大赛总决赛颁奖晚会。

国家体育总局体操运动管理中心副主任叶振南致辞

国家体育总局体操运动管理中心副主任叶振南指出，广场舞作为全民健身项目之一，不仅受到全国亿万群众喜爱和参与成为日常健康生活方式，而且在国务院印发的《全民健身计划（2016—2020年）》中被列为重点推介健身项目，拥有良好群众基础，更是一项以家庭为消费单位，辐射三代人生活方式的“全民健身运动”。2019人民广场舞大赛对宣传全民健身战略有重要意义，寄托了人民群众对活力健康和美好生活的向往，将“推动健康中国”落到了实处。

从《“健康中国2030”规划纲要》提出“大力开展全民健身运动，推动全民健身和全民健康深度融合”。到今年7月，《健康中国行动（2019—2030年）》出台，把“全民健身行动”作为推进健康中国的重大行动之一，提出“要将经常参与体育锻炼的人数比例，从2014年的33.9%提升到40%以上”。再到今年9月，《体育强国建设纲要》指出，“到2035年，参加体育锻炼人数达到45%以上，人均体育场地面积达到2.5平方米”。广场舞已成为全民健身运动中最为普及的健身方式之一。当三五成群的舞者在一小块空地上伴着音乐的节奏翩翩起舞，舞者们不仅心情美了、朋友多了，而且疾病少了、身体好了，真正做到了全民认同、惠及全民，生动诠释出“健康中国”战略的落地实践。

人民网总裁办公会成员、人民健康董事长孙海峰表示，本届广场舞大赛通过比赛锻炼培育了一批广场舞队伍，舞者们的年龄层次、专业水平更加多元化，成为所在城市的一张亮眼“名片”；极大地丰富了广场舞种类丰和内容，通过实践不断探索活动组织、场地、管理等标准化规范建设；成立了“人民广场舞联盟”打造了产品矩阵，充分发挥粘合剂作用，让广场舞成为传递正能量的平台，推动更多广场舞组织团体成为构建和谐社会、健康中国的细胞，成为超越国别、肤色、语言，对人类健康共同体的认同与响应。

“以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念是举办广场舞大赛的初衷”。益海嘉里集团消费品事业部副总监、益海嘉里食品营销有限公司副总经理赵红梅介绍，“作为国内食用油行业领导品牌，集团28年来以打造餐桌上健康营养为己任，并根据国人饮食结构科学配比出获得首个粮油行业国家发明专利证书的食用调和油，可均衡人体所需的三种脂肪酸”。今年9月份，在第十四届全国营养科学大会上，益海嘉里研发中心获取中国营养学科学技术奖，见证了益海嘉里全力为国民提供营养健康产品的决心和行动力，这不仅是对黄金比例调和油的核心理论基础给予的肯定，更是充分验证了益海嘉里在营养产品原创力和营养知识传播力等方面的综合实力。 在成为2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商后，益海嘉里始终肩负“三奥”品牌重任，秉持工匠精神，用奥运品质为健康中国加油。从引导消费者科学用油、注重营养比例，到助力广场舞大赛，一直致力于向国人推广、传播和践行健康理念。未来，益海嘉里还将充分发挥品牌、产品、渠道等优势，持续传递中国粮油的好声音、正能量，更好地服务健康中国建设。

2019人民广场舞大赛已是主办方举办的第二届赛事，目的是传递全民运动精神，倡导健康生活理念，向广大消费者传播积极向上健康的生活方式与态度；展现人民群众多姿多彩的文化生活与良好社会风貌，为建设和谐社会提供更多的精神养料与充足动能。让广场舞者们以饱满的热情，高昂的兴致，矫健的身姿，舞出健康新生活。

千人演绎 燃爆“视觉盛宴”

今年恰逢新中国成立70周年。在总决赛当天的现场，主办方还为现场观众精心准备了大大的“惊喜”——参加庆祝中华人民共和国成立70周年联欢活动，表演快闪节目《我和我的祖国》的快乐起点舞队也来到了现场，令观众们再次重温了他们的精彩表演。舞蹈中，挥动着旗帜的舞者们用整齐的动作、默契的配合和优美的舞姿，让观众们更加深切地感受到了广场舞的迷人魅力，同时也为伟大的祖国母亲献上了一份厚礼。

快乐起点舞队表演快闪节目《我和我的祖国》

总决赛现场播放的“城市赛精彩视频剪辑”，让每一支参加总决赛的舞队回首了他们过关斩将的拼搏历程。当大屏幕上响起节奏明快的音乐，显示衣着色彩斑斓服饰的各个舞队时，再次燃爆了现场所有观众的“沸点”。另外，2019年人民广场舞大赛新增了“陪爸妈跳支舞”环节，主办方还邀请到来自不同城市的少年们进行充满青春活力的舞蹈串烧表演。一位参加表演的少年在接受人民网采访时激动地说：“通过参加广场舞演出，让我们了解到了长辈喜爱广场舞的原因，拉近了与家人间的距离，消除了代沟。”

广场舞队相约北京鸟巢

此外，昆明云溪社区艺术团、石家庄酷舞舞蹈队、南宁景越艺术团、南京老男孩俏妹子舞蹈队、东莞妤舞团5支特邀舞队也展示了精心编排的舞蹈，精湛曼妙的舞姿、协调默契的配合，再一次满足了观众的“胃蕾”。

主办方和人民广场舞联盟领头人共同起舞

在颁奖嘉宾为获奖队伍颁奖合影后，主办方舞队及人民广场舞联盟领头人上台共舞。随后，总决赛现场千人排成“1∶1∶1”队形演绎了大赛主题舞蹈，将现场气氛掀至了最高潮。

颁奖嘉宾与一等奖获得者合影

颁奖嘉宾与二等奖舞队代表合影

颁奖嘉宾与三等奖舞队获得者合影

137天的快乐时光，3000多支队伍的竞技，赛的是快乐、赛的是健康、赛的是精神。强身健体，愉悦心情，广场舞增添了生命的活力；活跃氛围，增进友谊，广场舞丰富了人民的生活。经过一场场酣畅淋漓的舞蹈表演，既收获了激情与喜悦，也体会了感动与坚持。在一片欢呼雀跃声中，2019人民广场舞大赛总决赛圆满落幕。

“1∶1∶1”千人共舞航拍