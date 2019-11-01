心健康公益行动在内蒙古乌海市启动
随着“心健康公益行动”在内蒙古自治区各盟市的相继开展，9月28日“心健康公益行动”在内蒙古自治区乌海市正式启动。
乌海市卫健委副主任魏秀英，内蒙古自治区人民医院副院长、心脏中心主任赵兴胜，内蒙古自治区人民医院心脏中心副主任吴云，乌海市人民医院副院长周兆海、乌海市人民医院心血管内科主任石磊、乌海市蒙中医院心血管内科主任张兰等嘉宾参加了本次活动，同时参与本次活动的还有来自乌海市各级医院的110余名医务人员。
乌海市卫健委魏秀英副主任指出：“心健康公益行动计划”是提升当地广大城乡居民健康获得感的重大举措，对提升基层医疗机构的心血管病诊治能力，构建本市心血管防治网络和服务体系，实现各级医院和患者的共赢将产生积极作用。
会上，9名乌海市心血管领域的知名专家、基层医生被授予了“心健康公益大使”聘书，周兆海院长被授予为乌海市的心健康公益大使执行主席。
颁发“心健康公益大使执行主席”
颁发心健康公益大使
学术交流环节上，赵兴胜教授、吴云教授、石磊主任以及张兰主任分别就《从指南看溶栓》、《高血压患者高脂血症综合管理专家共识》、《肌钙蛋白升高的临床意义》、《STEMI的心电图析诊》等主题进行学术交流。
最后，周兆海院长作了会议总结，他指出：乌海市人民医院将充分发挥当地医疗卫生行业排头兵的作用，不断扩大对心血管疾病研究的广度与深度，持续推动优质医疗资源下沉，完善区域网络救治体系，合力维护和促进心血管健康，努力使医改健康成果惠及每一个家庭。
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