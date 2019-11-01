全国卫生产业企业管理协会医护产业分会成立大会暨首届全国医护产业大会召开
10月27日，全国卫生产业企业管理协会医护产业分会成立大会暨首届全国医护产业大会召开。
全国卫生产业企业管理协会常务理事、医护产业分会会长李占平表示，行业的发展与进步从来都不是个人行为，要将为医护产业这项工作做好做完善就必须要依托各方平台资源和领导专家给出的专业性指导，以相关的行业政策，行业标准为依据，在创新、融合上多下功夫，努力使医护产业分会在大健康产业中发挥更好的作用。以创新、融合、引领、赋能为宗旨。通过标准化制定、课题研究、企业信用等级评价、国内外交流活动、多维立体化全媒体传播、促进大健康产业快速健康的发展，为健康中国战略做出积极贡献。
首届全国医护产业大会的召开是为了更好发挥“医护产业分会”的作用，更有效地将各地与医疗、护理、养老、康复等相关的产业企业整合起来，解决健康医疗产业发展中遇到的瓶颈问题，开辟供需双方的信息通道，推动全国医护产业创新与可持续发展。坚持政府为主导，政策配套，汇聚健康医疗大数据，结合相关的文化、经济、环境，形成绿色发展模式和健康生活方式，更有效的推动社会经济发展和全方位的提高人民健康水平
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn