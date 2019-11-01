10月27日，全国卫生产业企业管理协会医护产业分会成立大会暨首届全国医护产业大会召开。

全国卫生产业企业管理协会常务理事、医护产业分会会长李占平表示，行业的发展与进步从来都不是个人行为，要将为医护产业这项工作做好做完善就必须要依托各方平台资源和领导专家给出的专业性指导，以相关的行业政策，行业标准为依据，在创新、融合上多下功夫，努力使医护产业分会在大健康产业中发挥更好的作用。以创新、融合、引领、赋能为宗旨。通过标准化制定、课题研究、企业信用等级评价、国内外交流活动、多维立体化全媒体传播、促进大健康产业快速健康的发展，为健康中国战略做出积极贡献。

首届全国医护产业大会的召开是为了更好发挥“医护产业分会”的作用，更有效地将各地与医疗、护理、养老、康复等相关的产业企业整合起来，解决健康医疗产业发展中遇到的瓶颈问题，开辟供需双方的信息通道，推动全国医护产业创新与可持续发展。坚持政府为主导，政策配套，汇聚健康医疗大数据，结合相关的文化、经济、环境，形成绿色发展模式和健康生活方式，更有效的推动社会经济发展和全方位的提高人民健康水平