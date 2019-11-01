怀孕期间五种水果别乱吃

虽然很多水果含有大量维生素和营养素，但有一些水果在孕期是不适合吃的，尤其是当胎儿快速生长时，为了避免影响胎儿发育，应注意各类水果的食用。

●青木瓜

绿色、未成熟的木瓜含有前列腺素和催产素酶，可以导致子宫收缩和痉挛，孕妇要避免食用。而成熟的木瓜可以吃，其中含有胎儿生长所需的各种维生素。

●菠萝

菠萝含有菠萝蛋白酶，可以软化子宫颈，导致子宫收缩甚至出血。孕早期大量食用菠萝对胎儿有害，因此女性在孕早期最好避免食用菠萝。

●香蕉

一般情况下，在怀孕期间食用香蕉是安全的，但患有过敏症的孕妇以及患有糖尿病或妊娠糖尿病的孕妇，建议不要吃香蕉。香蕉含有几丁质酶，是一种已知的过敏原，对几丁质酶过敏的孕妇应远离香蕉。此外，香蕉含有大量的糖，建议糖尿病患者尽量少食。

●冰镇西瓜

西瓜深受人们的喜爱，尤其是在夏季，吃几块冰镇西瓜再合适不过，但孕妇最好不要吃冰镇西瓜，否则可能出现宫缩。孕期想要吃西瓜，最好吃新鲜且熟透的，但也要注意不能过量。

●葡萄

怀孕期间食用葡萄可以提高孕妇身体免疫力，葡萄含有的葡萄钙、铁、维生素、氨基酸等也对人体有益，但孕妇吃完葡萄不能马上喝水、喝牛奶，同时也要注意食用不能过量，否则容易引起呕吐、腹泻等症状，严重时会影响胎儿。

总而言之，任何食物的摄入都需“量力而行”。

（摘自健康报网）