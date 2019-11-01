老年人咳嗽胸背痛别忍着 警惕压缩性骨折

医学指导/南方医科大学中西医结合医院骨伤科主任黄刚教授

70岁的老阿姨一向身体不错，不料一次感冒咳嗽之后，竟然胸背疼痛难忍，最后竟被诊断为胸椎骨折。

南方中西医结合医院骨伤科黄刚主任提醒，骨质疏松症作为中老年人最为常见的代谢性骨病，其引起的胸腰椎压缩性骨折的发病率逐渐增加，且女性发病率显著高于男性。

“很多老人家觉得年纪大了腰酸背痛骨头关节痛都是正常的事情，为了不给年轻人带来麻烦，往往也是能忍就忍。其实很多时候并不是肌肉劳损、关节炎那么简单。及时就诊规范处理，不但可以提高生活质量，也免得延误了病情更麻烦。”黄刚主任说。

文/全媒体记者周洁莹

老阿姨感冒咳到胸痛

原来竟是骨折

今年72岁的曹阿姨虽已到了古稀之年，但平时走街串巷、买菜做饭都不成问题，生活可以说完全自理。然而，今年换季时，不慎感冒的曹阿姨在一阵咳嗽后突然感觉到胸背部疼痛难忍，甚至转个身都会疼痛加剧，在卫生院治疗两天后不见效，在家人陪同下来到了南方中西医结合医院骨伤科找到黄刚主任。

经过仔细问诊和查体后，初步诊断曹阿姨是椎体压缩骨折了，在完善胸腰椎的X线检查后，也证实了推断。在与曹阿姨及家属充分沟通后，黄刚主任为曹阿姨实施了微创手术，很快为其缓解了疼痛。

老年女性“骨脆”

打个喷嚏都能导致骨折

说到骨折，很多人往往觉得是意外事故、暴力撞击之类才可能导致的严重情况。实际上，骨折也很可能是在“静鸡鸡”的情况下不经意就发生了。尤其是对于骨质疏松的老年人来说。

黄刚主任介绍，很多老人由于轻微外伤就可能出现胸腰背部剧烈的疼痛，甚至转个身、咳嗽一下都会导致难忍的剧痛，这常常是椎体压缩骨折了，临床上这十分常见。

绝经后妇女、身体瘦弱的女性和吸烟人群骨质疏松发生率较高，骨质疏松后骨强度降低，骨脆性增加，脊柱不能承担正常的应力，外伤如不慎跌倒时臀部着地或车祸等暴力撞击，甚至有时打喷嚏、咳嗽、扭腰、弯腰起身、床边坐起、穿袜子、晾衣服或提重物即能造成椎体骨折，以持续胸腰背部疼痛、活动受限、功能障碍等为主要临床表现。

锥体压缩性骨折

别盲目“保守治疗”

黄刚主任指出，压缩骨折一般疼痛比较剧烈，有负重体位如坐立，站立位和翻身时疼痛剧烈加重，静止卧床可减轻，并可能连带下肢疼痛。如果椎体骨折严重，骨块可能会突入椎管压迫脊髓，导致肌肉瘫痪或感觉异常。另外由于身体前屈，椎体前部被压缩成楔形，从而导致驼背，拍摄X片多提示个别或部分椎体楔形变。

如果采用保守治疗，需要绝对卧床2个月以上，不仅加重了骨质疏松，而且长期卧床护理难度高，也可能导致肺部感染、泌尿系感染、褥疮、压疮、血栓性疾病等并发症，这些并发症严重时可危及病人生命。

一根长针帮助

“撑稳”脊梁

经皮椎体成形术微创手术是目前临床治疗骨质疏松性胸腰椎压缩骨折的常用方法。椎体成形术是在局部麻醉和透视下在骨折椎体内插入一根或两根长针，通过长针往椎体内注入骨水泥固化骨折部位，维持椎体稳定，防止伤椎进一步塌陷；同时骨水泥固化过程中发热导致周围组织坏死、感觉神经末梢毁坏, 产生良好的镇痛作用。通常术后当晚即可在支具或腰围保护下下床活动，次日出院，大大提高了生活质量。该微创手术具有手术创伤小、起效迅速、安全性高等特点，目前已被广泛应用于临床。

预防骨质疏松可以这样做

据介绍，骨质疏松的预防原则为：营养、阳光、运动。譬如日常多食入含钙、磷、维生素及蛋白质丰富的食品，如牛奶、一定量的钙剂、维生素D；多到户外晒太阳，或多散步、打太极拳等；还要注意日常活动安全，特别是卧床起身要慢，尽量避免搭乘颠簸的汽车、搬抬重物或长时间弯腰做家务。此外，一旦确诊有骨质疏松，出现胸腰背部疼痛症状加重，应尽早到专科医院骨科就诊治疗，以免错过最佳治疗干预时机。