流感病毒会为肺炎球菌进入人体“开路”

流感季即将到来，在日前举行的“新形势下流感与肺炎防控策略研讨会”上，疾控专家和临床专家呼吁，流感传染性强、传播速度快，可以引起严重并发症和死亡，建议在流行季节到来前接种流感疫苗。

除了预防流感，对另一大类疾病也应提高警惕，那就是肺炎链球菌疾病。因为它是流感合并感染的最常见致病菌，当两者携手，对人体健康可以产生“1+1＞2”的破坏力。但感染后不马上发病、患者分散在多个科室等特点，导致肺炎球菌的危害性在我国一直为大众所低估。

肺炎球菌性疾病

致死致残率高

肺炎球菌是我国儿童肺炎致死的重要原因，根据北京儿童医院对202例肺炎死亡儿童的肺组织进行检测，57%存在肺炎球菌感染。

但不要望文生义，认为肺炎球菌就是引起肺炎。“临床上来说，肺炎球菌性疾病是个大病种，分为侵袭性和非侵袭性。非侵袭性肺炎球菌性疾病包括普通肺炎、中耳炎、鼻窦炎等，而当肺炎球菌侵入原本无菌的部位和组织引起感染，有可能导致脑膜炎、菌血症、菌血症性肺炎，以及95种少见的肺炎球菌感染，如骨髓炎、心包炎等。”广州医科大学附属第一医院呼吸内科陈如冲教授介绍。

世界卫生组织估算，全球5岁以下儿童死于疫苗可预防疾病的病例里，由肺炎球菌疾病引起的达32%，大多数肺炎球菌感染的死亡病例发生在亚洲和非洲。

戴口罩、洗手

对肺炎球菌疾病防护有限

“但目前，家长们对肺炎球菌的重视程度远远不够。”中国疾病预防控制中心流行病学首席专家曾光教授指出，主要原因是，肺炎球菌性疾病本质是呼吸道传染病，主要经过呼吸道飞沫传播，但孩子感染后不一定马上得病，而有可能在鼻咽部定植，因此传播途径比较隐匿；一旦孩子免疫力低下时，肺炎球菌就有可能“伺机”发病，但在托幼机构很少有聚集发病现象，季节高峰也不明显；而到医院就诊，由于肺炎球菌是个大病种，病例也可能分散在急诊科、儿科、耳鼻喉科等科室，单凭临床表现也无法判断肺炎球菌感染。

他提醒家长，肺炎球菌性疾病高度散发，全年各季节都会发生，而抗生素治疗引发肺炎球菌耐药性不断增加，“因为肺炎球菌可以在鼻咽部定植，所以对于已经带菌的孩子来说，戴口罩、洗手等防护措施效果都是有限的。母乳喂养可以稍微降低婴儿发病，而疫苗接种是唯一可行的特异性预防措施”。

推荐联合接种

流感疫苗及肺炎球菌疫苗

尽管肺炎球菌性疾病全年都可发生，但在流感季节到来前，通过接种疫苗来预防尤其重要。曾光解释，肺炎球菌和流感病毒具有强烈的协同作用，“1+1”的“破坏力”远远大于2。“人感染肺炎球菌后，肺炎球菌可以只是定植在人的鼻咽部，并不会引起发病，而感染流感病毒会把肺炎球菌进入人体的‘通道’打开。”曾光表示。流感病毒会损伤下呼吸道的上表层，使肺炎球菌更容易定植，流感病毒导致的其他病理变化，比如表面活性物质的破坏、黏液分泌增多、炎症细胞浸润等，也有利于肺炎球菌治病，同时增强流感病毒的致病力，而流感病毒又进一步促进肺炎球菌的继发感染。

美国疾控中心近三年的数据显示，无论是正常流感季节还是流感大暴发期间，肺炎导致死亡的病例数都高于流感。另外有报道指出，在美国流感季节中，大约50%的死亡病例死于肺炎，其中绝大部分是肺炎球菌感染所致，肺炎球菌合并感染是流感季肺炎致死的主要原因。

因此他强烈推荐，在流感季前除了接种流感疫苗，适龄孩子还应接种肺炎球菌疫苗，两种疫苗接种相隔两周即可。

老人也建议接种

肺炎球菌疫苗

对于老年人来说，预防肺炎球菌疾病同样重要，尤其是有呼吸道基础疾病的老人。“慢阻肺、哮喘、支气管扩张等这些气道疾病病人，假如急性发作一次，肺功能可能就回不到原来水平了，对疾病进程、生活质量影响都很大。”陈如冲说，“所以我对我的病人，都推荐每年一定要打流感疫苗，60岁以上患者我也都推荐他们去打肺炎球菌疫苗，能够减少急性发作次数就是获益。”

目前，北京、深圳已实施为老人免费接种23价肺炎球菌疫苗。曾光表示，23价疫苗的血清谱比13价疫苗要广，因此能覆盖更多型别的肺炎球菌。“但23价疫苗有一个问题，就是免疫持久性不够好，需要5年接种一次。国际上通过实验发现，老人接种23价疫苗后一年，再接种一针13价疫苗，以后就不用再打了。把23价血清谱广和13价免疫持久性的特性组合起来，强强联合，这是一种防治对策的升级换代，我认为，我们也应该尽早开始。”（全媒体记者伍仞)