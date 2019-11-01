告别“填鸭”模式 肉鸭养殖走向绿色化
为提高鸭子的肌间脂肪含量等，传统饲养方法是“填鸭”，但填鸭危害鸭健康，饲料利用率低、生产成本高。在近日河北沧州市献县结束的“第二届中国烤鸭产业高峰论坛暨肉鸭绿色发展技术集成模式研究与示范现场观摩会”上，中国工程院院士、中国农业科学院院长唐华俊说，肉鸭绿色发展技术集成项目通过推广自主培育的“免填”Z型北京鸭品种，以及养殖方式创新、排泄物资源化利用技术的协同攻关，节本增效效益显著。
我国肉鸭养殖量和消费能力均居世界首位，占比超过80%。2018年，我国肉鸭出栏量达36.8亿只，约占家禽肉类总量的1/3，产业总产值超过1100亿元。
中国农科院北京畜牧兽医研究所研究员侯水生说，通过“肉鸭绿色发展技术集成模式研究与示范”项目，成功培育和推广了我国自主知识产权的白羽肉鸭新品种，其整体生产性能已达到或超过引进的国外肉鸭品种水平。新培育的肉脂型烤鸭新品种，在自由采食条件下，肉鸭皮脂沉积可达到北京烤鸭的品质标准。
“形成了行之有效的肉鸭绿色发展综合技术模式。”侯水生说，集成创新的全室内网上—生物床饲养等技术，实现肉鸭养殖由水养到旱养的转型升级；研究制定了标准化的肉鸭饲料配制技术，从源头实现减排；集成创新了原位发酵、异位发酵、厌氧发酵等排泄物处理技术，实现肉鸭排泄物的资源化利用，减少了养殖污染。
据统计，肉鸭绿色技术模式在内蒙古、山东、北京、河北等4个肉鸭主产区开展大规模的示范推广，节约国外引种费用4000多万元、节约饲料7万吨，新增经济效益超过4亿元。
（记者李禾）
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