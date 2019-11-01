国家药监局定点扶贫县调研纪实①：扶贫先“扶智” 脱贫先“授渔”

人民网北京11月1日电 （记者崔元苑）2019年是脱贫攻坚年，全国的脱贫攻坚工作都进入承上启下的关键时期。扶贫政策支持力度将进一步加大，定点扶贫和对口支援继续在精准上用细功，在强化举措上用实招，通过产业脱贫、就业脱贫、教育扶贫等激发贫困地区群众的内生动力，为打赢脱贫攻坚战夯实根基。

10月21日-23日，记者随国家药监局赴定点扶贫县调研采访。电商扶贫“开花”，希望小学“扶智”，产业纾困搭台，健康扶贫助力……因地制宜做强脱贫攻坚之源、夯实脱贫致富之根，通过一系列个性化帮扶举措，贫困地区人民的获得感持续提升。

脱贫先“授渔”——探索电商扶贫，带动农民增产增收

在调研的第一站砀山县，记者见到了在阿里巴巴技术脱贫大会上，被马云点赞的贫困县副县长，他就是直播卖梨的“网红”县长——国家药品监管局选派到砀山县挂职的朱明春。

“当地人均耕地小，收入低，但适宜发展果园经济、生态产业。”朱明春围绕如何将水果产业做成真正的支柱产业，形成特色产品，将抓手定位在“电商脱贫”。“砀山的电商规模发展很快，自2015年列入电商示范县，产业从10个亿已经发展到现在47亿的规模。”朱明春介绍说。

朱明春对这里的水果品种、价格、产销情况如自己的手指头般清楚。今年是丰产年，黄桃、酥梨两大主产水果丰收了，但也意味着卖不起价，如何解决好果农丰产不增收的困境？“将贫困户果农电商结合在一起是个因地制宜的好法子。现在走水果电商渠道的话，每天可以达到5万到8万单左右的样子。”朱明春说，当地种植户也会总结经验，根据不同品种的成熟期，通过增加早熟品种种植量、提前上市，来获得好的价格。另外，政府会积极引导农户培育新品种。同时，区域性的品牌保护、地理标志保护的推动工作也在进行中。在产品深加工方面，通过棒棒糖、润喉糖、梨膏产品在电商平台的销售，也可以帮助果农增收不少。

近年来，农村电商成为助力精准扶贫的创新方式和重要内容。良梨镇马庄村的一个电商扶贫驿站正在给梨子分级、装箱、出货。一个回乡创业的90后小伙陈开森用了三四年的时间办起了这个合作社。在这里，会以高于市场价10%的价格采购鲜果。今年已经通过平台售出了几十万斤的梨。

“目前，我这边的电商平台包括两家拼多多，跟贝店也在合作，苏宁拼购刚入驻，正在进行实名认证。销售效果的话，去年双11 期间，三天就达到2000多单。”谈到自己的成绩，陈开森非常开心。在今年6月份，黄桃滞销的时候，他帮助村里很多贫困老人卖桃子，通过自己的平台和渠道，每天可以走1000多单。另外，合作社在采购和用工方面也都会优先考虑贫困户。

“授人以鱼不如授人以渔”。在林屯村，当地村干部把培育壮大村集体产业作为重中之重，不仅注册了自己的农产品品牌，还推出了黄桃罐头、古树梨膏、真空脱水果蔬脆等产品，受到市场的青睐和欢迎。不久前还受邀到京参加了人民网举办的“人民优选扶贫产品走进中央单位系列展销活动”。说到这件事，国家药监局挂职干部、林屯村第一书记张年亮兴奋异常：“好酒也怕巷子深。这次进京参展是我们林屯村历史上的第一次。我们的农产品走进大兴国际机场、人民日报社、中央国家机关工委，与全国500多款扶贫产品同台亮相，这对于提升品牌知名度，扩大销售，具有十分显著的作用。目前，古树梨膏上线两周，销售额已经近12000元。”

据张年亮讲述，今年7月份，林屯村的黄桃喜获丰收，但黄桃价格却遭遇近几年来的低谷，销售面临极大困难，他和村委干部一起想办法，在各个平台推广宣传，与当地罐头厂合作，累计帮助农户销售黄桃鲜果30万斤。

张年亮是第一书记也是扶贫工作队队长，他说，扶贫干部的联系方式会张贴到每一个贫困户家中，谁家有困难都可以第一时间打电话找到自己。蒋克光是今年脱贫的17户之一，他的果园在帮扶下得到技术和管理的指导，产量和品质都上去了，收入也大幅增加。

从账上没有一分钱的“空壳村”到现在的年村集体收入突破20万元，村里的基础建设改善了，贫困户在一家家地减少，村民的日子越来越兴旺，看到这些变化，张年亮无比欣慰。

扶贫先“扶智”——接力帮扶希望小学，阻断代际贫困源头

教育在阻断贫困代际传递上发挥着重要作用。越穷的地方越需要办教育。扶贫必扶智。让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。

在临泉县医药希望学校，一幢幢整齐的教学楼，朗朗的读书声在校园回荡……无法想象在20几年前，这里只是一个有12间砖木结构教室的村小学。

“这一幢幢教学楼背后是一个个接力扶贫的故事。”校长说。

据了解，临泉县医药希望学校是1996年由国家医药管理局在临泉挂职干部江德元副县长牵头，各方捐资共建的一所希望工程。这所学校一直得到国家食品药品监督管理局的关注，历任挂职副县长积极倡导捐款捐物。

今年7月，国家药监局党组委派张艳琴挂职临泉县副县长。据校长讲述，张艳琴县长刚上任，一个月就来这里跑了三趟，询问了解学校有什么困难，需要解决什么问题。

从图书、文体用品、乒乓球台、电脑到设立奖学基金、扩建操场、组织学生游学……23年的帮扶和持续关注，这座用爱心浇铸的希望工程在各级党政领导、教育主管部门领导、国家食品药品监督管理总局和制药企业及社会爱心人士的关爱下，学校的办学条件、教育教学质量稳步提高、对困难学生的学习保障也越来越完善。

目前，学校的学生以每年100人的速度增加。如今，学校已经建设成为全县面积第二大、拥有“县级文明校园”“市农村示范小学”“市花园式学校”等多项荣誉的现代化学校。

“帮助贫困县培育主导产业、厚植发展基础”“进一步扩展参与扶贫的方式，灵活运用产业扶贫、技术扶贫、就业扶贫、教育扶贫、公益扶贫、消费扶贫等多种方式”，这是在今年4月底，国家药品监督管理局定点扶贫和对口支援工作推进会上，国家局领导做出的指示。如今，这些扶贫模式在一任任挂职县委干部、驻村干部的推动与努力下，在定点贫困县相继落地实施，精准扶贫的“种子”正在结出“幸福的果实”。