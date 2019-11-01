国家卫健委：流感仍然威胁人民健康 不倡导带病工作

“我们不倡导得了流感还坚持工作。”国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）新闻发言人、宣传司司长宋树立说。10月30日，国家卫健委召开例行新闻发布会，介绍我国流感防控工作。宋树立表示，流感目前仍威胁人民健康，如果个体有基础性疾病，流感有引起严重并发症的可能，甚至有引发死亡的可能。

据世界卫生组织报告，流感是一种自限性疾病，每年可导致全球5%-10%的成人和20%-30%的儿童发病——约有10亿人患流感，大多数为轻症，重症病例约300-500万，死亡病例约29-65万。由于流感病毒容易发生变异，且难以预测，导致每年流行情况都有变化，防控工作具有长期性、复杂性和艰巨性的特点，是全球长期关注的重大公共卫生问题之一。

国家卫健委疾控局局长常继乐建议，儿童、老年人、慢性病患者、医务人员等重点人群接种流感疫苗。据统计，目前全国流感疫苗计划供应约2800万剂次，比2018～2019年流行季实际使用量翻了一番。根据我国流感疫情历年流行规律和疫苗分批生产上市的情况，确定疫苗接种按照由北向南逐步推进的原则，优先确保流感防控重点人群接种。目前，已供应各地1700多万剂次，是去年同期供应量的3倍。各地流感接种工作正有序进行，累计接种量超过800万剂次，是去年同期的两倍。

国家卫健委疾控局副局长贺青华表示，流感是季节性很强的常见病，建议在流行季来临以前打疫苗，以便产生免疫屏障，获得有效保护。贺青华说：“我们关注到，部分媒体及网民反映，近期一些地方的预防接种点出现流感疫苗供应紧张的情况。经核实，疫苗供应紧张并非由疫苗总体供应不足引起，而是今年流感疫苗较往年提前1个月上市，部分群众认为越早打越好，扎堆儿到预防接种点要求提前接种，但是疫苗是分批次供应上市的，且按照流感流行规律由北向南有序供应，因此部分预防接种点出现了供应紧张的情况。通过各地加大宣传力度、做好预约登记等措施，相关情况正在逐步缓解。”

流感的病死率小于1%，大家不必惊慌

北京大学人民医院呼吸与危重科主任、全国流感医疗救治组专家组成员高占成说：“流感和感冒区别很大，人们常说的感冒主要是在患者肌体劳累、受凉等抵抗力低下时发生，病原为患者自身携带的，比如鼻病毒、冠状病毒；而流感不同，流感绝大多数和患者密切接触周围环境有关。”

“老百姓说的感冒主要是局部症状重，患者通常表现为鼻咽部的炎症，症状有打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、嗓子疼等；有些患者合并细菌感染，会有扁桃体炎，甚至化脓性扁桃体炎；患者全身发热的情况比较轻，一般两三天就会好。而流感不同，流感患者全身症状重，局部症状轻，全身症状表现为发热，有些患者发热超过39摄氏度，表现还有全身肌肉酸痛、食欲不佳等。个别患者会出现肺炎、脑、心脏这些重要器官的并发症。”高占成说，所以老百姓所说的感冒和流感从病原和临床症状上都有很大区别。

“上个流感季有一条长微博流传广泛，描述的就是流感和生命博弈的过程，故事的结局是流感病毒战胜了生命。”高占成说，“尽管这样，这毕竟是非常非常少见的极端事件、小概率事件。一般情况下，流感的病死率小于1%，患者通常一个星期左右就可以痊愈，但是我们不能不重视。所以得了流感以后，戴上口罩去看看医生，早发现、早诊断、早治疗，一般轻症患者居家隔离就不会传染给其他人。大家不必惊慌。”

每个流行季5%-10%的人会感染流感

中国疾病预防控制中心副主任冯子健表示，“12月、1月是我们既往观察到的、我国特别是北方地区的流感高峰时段。”

冯子健说：“在新的流感季节到来之前，我们现在还不知道流行强度会有多高，哪个流感的亚型会占主导地位，病毒的毒力、致病力怎么样，难以预判，我们会密切观察，及时向专业同行、向公众披露流感流行强度的监测信息。”

“因为流感的临床表现非常不特异，跟其他病原引起的上呼吸道感染相似，我们往往称作流感样病例，这样的病例不能代表准确的流感发病数、死亡数、发病率、死亡率，所以任何一个国家都没有准确的统计数据，公布的均是发病和死亡、疾病负担的估算数。我国和其他国家的估算率差不多，也是每个流行季5%-10%的人会感染发病。”冯子健说。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红说：“医务人员，特别是一线医务人员本身就易感染流感病毒。一方面他们经常接触患者，另一方面工作非常辛苦，抵抗力下降。对医务人员的保护首先坚持预防为主，接种疫苗是最好的办法，所以连续几年我们都鼓励医疗机构为医务人员，特别是一线直接接触患者的重点科室，像呼吸科、急诊等的相关人员进行接种，重点科室一定要做好标准预防措施，如洗手、戴口罩等。”

“我们不鼓励医务人员在非常劳累的状态下坚持工作，没有医务人员的健康，也不可能有广大患者的健康。注射疫苗，做好标准预防措施，合理安排医务人员工作等，这些方面综合起来才能保护好医务人员。当然保护好医务人员，也就是保护好我们的患者。”郭燕红说。(记者 鄢光哲)