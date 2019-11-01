压力大让人饿，悠着点吃

美食让人心情愉悦，但如果经常靠食物疏解压力，就会分不清自己是真饿还是情绪性进食，无法控制食欲。美国心理学协会曾做过调查，有四成的人靠吃东西来解压，其中一半常吃垃圾食品。美国“健康线”等网站提出了应对方法。

为什么压力大会让人想吃东西呢？长期压力大，会刺激脑部分泌可的松，抑制胰岛素的作用，让糖分无法吸收。养分不足的细胞会发出饥饿的讯号，使大脑想要摄取高碳水化合物。所以，这种情绪性进食不是人体真的饿了。美国梅奥医学中心总结了情绪性饥饿和生理性饥饿的区别：情绪性饥饿突如其来，只想吃某种食物，吃下后也没有满足感，且让人感到后悔；生理性饥饿不会突如其来，也不会只想吃一两种食物，吃后很满足，人也不会有“罪恶感”。

针对如何控制情绪性进食，美国营养师苏珊·麦奎兰建议：1.三餐规律。如果每日三餐时间不规律，就容易吃下过量的食物。一般吃后三小时会感到饥饿，可按照个人作息制订一个三餐时间表。2.早点吃晚餐。减肥人士情绪受压抑，很可能出现情绪性进食、暴饮暴食。早点吃完晚餐，控制体重的效果比较好，减少情绪性进食。3.找出压力来源。长期用食物来缓解心理压力只是一种逃避行为，应找出压力来源，正视问题所在。4.找点别的事做，转移“吃东西”的念头。走路是最简单、最容易实现的运动，散步、快走、用跑步机、遛狗都可以。（郭五陵 编译）