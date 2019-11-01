吃醋不会导致骨质疏松
山东读者郑女士问：听说吃醋会增加骨钙流失，导致骨质疏松，因此要少吃醋，这是真的吗？
中国互联网联合辟谣平台专家委员会成员、科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋答：实际上，醋不仅不会让钙流失，可能还有利于钙的吸收。因为它能够帮助胃酸偏少的人把食物中的不溶性钙变成离子状态，有利于钙的吸收。同时，经过陈年酿造的老陈醋本身就含有较高的钙（125毫克 / 100克，可与牛奶媲美）。还曾有研究发现，在膳食中用醋酸盐和碳酸氢盐来替代氯离子，可以显著减少尿钙的损失。换句话说，少吃些盐，多吃点醋，对提高钙的利用率是有利的，不会导致钙流失。其实，醋被吸收进入人体血液之后，会氧化变成二氧化碳和水，根本不可能去“溶解骨骼”。因此，大家可以放心吃醋。▲
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