耳聋耳鸣，常按听宫
南京市中西医结合医院耳鼻咽喉科副主任中医师 刘 玉
日常生活中，有些人会出现耳聋耳鸣的症状，有的是一过性的，有的会逐渐加重。中医认为，排除器质性病变的耳鸣耳聋患者，坚持按摩听宫穴能有效缓解症状。
听宫位于面部耳屏前，下颌骨髁状突的后方，张口时凹陷处即为该穴。听，指耳的功能；宫，王者之所居，从名字寓意就可以看出听宫对听力的重要性。清代医籍《循经考穴编》中记载，听宫主治耳虚鸣痒、闭塞无闻、耳出清汁。现代临床上，听宫穴是治疗耳疾的主穴之一。
按摩听宫穴的具体方法是：用双手中指指腹轻轻划圈按揉，每次1~2分钟，力度以有酸胀感为佳。需要提醒大家的是，耳聋耳鸣也可能是其他疾病引起的，出现症状需要及时到医院明确诊断，积极治疗原发病。比如，高血压诱发的耳鸣多为双侧性，常与脉搏的节律一致。除耳鸣之外，还可以有头痛、头晕等症状。此外，女性更年期也可能出现耳鸣，有时高音调、有时低音调，有时持续性、有时间断性，同时伴有头晕、失眠多梦等症状。▲
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