中医如何看女性更年期综合征

《黄帝内经》曰：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七肾气平均，故真牙生而长极；四七筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也”。“肾气”“天葵”是祖国医学论述人体生殖生长发育至衰老最为精辟的理论。

女子七七会出现什么问题？中医认为，女子到了四十九岁，任脉虚萎，太冲脉气血衰弱，性激素水平降低，更年期至，月经断绝，所以形体衰老而不能生育。此阶段本是女性正常的生理衰退变化。但由于体质因素，肾虚天癸竭的过程加剧，或工作和生活的不同境遇以及来自外界的种种环境刺激等影响，一些人难以较迅速地适应这一阶段，使阴阳失去平衡，脏腑气血不相协调，因而围绕绝经前后出现诸多的不适。现代医学将之称为围绝经期综合征又称更年期综合征，这是妇女绝经前后出现由于生理性、病理性或手术而引起的卵巢功能衰竭，性激素波动或减少可导致一系列以自主神经系统功能紊乱为主，伴有神经心理症状的一组症候群。女性特征和生理功能都与卵巢所分泌的雌激素有密切关系，卵巢功能一旦衰竭或被切除破坏，卵巢分泌的雌激素就会显著减少。现代医学研究发现，女性全身有400多种雌激素受体，这些受体分布在几乎女性全身所有的组织和器官，接受雌激素的控制和支配，一旦体内分泌的雌激素减少，就会引发器官和组织的退行性变化，出现一系列的症状。最为典型的症状是月经周期不规律、阵发性潮热、潮红。可伴发一系列症候群，多见自主神经系统功能紊乱伴有神经心理症状，其中兴奋型表现为情绪烦躁、易激动、失眠、头痛、注意力不集中、多言多语、大声哭闹等神经质样症状；抑郁型表现为烦躁、焦虑、内心不安、甚至惊慌恐惧、记忆力减退、缺乏自信、行动迟缓，严重者对外界冷淡，头部紧箍感。也有人出现感觉异常，常见的有走路漂浮、登高眩晕、皮肤瘙痒及蚁走感，咽喉部异物梗阻等；还可见泌尿生殖道症状，如膀胱及尿道黏膜、外阴及阴道的萎缩，外阴部的皮肤逐渐变薄，皮下脂肪减少，子宫脱垂及阴道壁膨出。还可见假性心绞痛、心血管等疾病的发生。此期间女子的骨质吸收速度大于骨质生成，促使骨质丢失而骨质疏松，常诉腰背、四肢疼痛，甚至出现驼背，严重者可致骨折。

中医认为，更年期综合征发生的基础是肝肾二脏的阴阳亏虚，同时导致心脾功能的失常、气血不和而产生诸多不适症状。属于“百合病”“脏躁”等范畴。机体肾精不足、脑髓空虚、心脾气血运化失调、肾中阴阳失衡、脏腑功能紊乱，故以补肾益脑、健脾安神为治疗原则，因肾水不能上滋心火而致心火独亢，治宜滋养肝肾，或兼以育阴潜阳、宁心降火；肾阳虚，命门火衰，脾土失煦而出现脾肾阳虚证候者，治宜补肾助阳，温补脾阳，或补心健脾。阴虚尚轻、症状不重者，初期使用芍药甘草汤合甘麦大枣百合汤治疗；若肝肾阴虚进一步加重，症状明显者，使用六味地黄丸、知柏地黄丸治疗；兼有胁肋及乳房胀痛者，可加炒柴胡、制香附、玫瑰花、青皮、川楝子、延胡、川芎、芍药、薄荷、牡丹皮等以疏肝解郁清热；兼有夜寐不安、头痛、耳鸣者，可加酸枣仁、柏子仁、夜交藤、天麻、钩藤、醋龟板、生牡蛎等以安神、潜阳。

更年期综合征是女子特定年龄阴阳失衡后出现的问题。轻者可通过自身的调整顺利度过，症状明显的患者可在医生指导下用药治疗。在此期间，保持平和心态、健康饮食、适度锻炼将有助于康复。

（作者系北京市朝阳区中医医院副主任医师）