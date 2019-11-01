便利店买药，放心吗？

去年10月，北京市商务委员会等六部门印发的《关于进一步促进便利店发展的若干措施》明确提出，连锁便利店可按有关标准申请零售经营乙类非处方药，申请二类医疗器械经营备案的，可由企业总部统一配备质量管理人员。

时隔一年，乙类非处方药进入便利店销售的情况如何？如何保障消费者买药用药安全？记者对此进行了采访。

买药就像买日用品一样方便

“这几种是风寒感冒用的，这个退烧效果比较好……”货架上摆着药品和医疗器械，穿着白大褂的售货员正在给消费者介绍感冒药的用法，这是近日记者在北京市朝阳区某商业区连锁便利店内看到的一幕。

该售货员介绍，目前店内上架数十种非处方药和医疗器械，包括四季感冒药、板蓝根颗粒、退烧贴、体温计、血压计等。除了墙上挂有一张《药品经营许可证》外，这家便利店的布局与其他店并无不同。一位女顾客说：“换季时容易感冒，来便利店买别的东西，随手就把药买了，确实方便。”

北京允许乙类非处方药进入零售店并非首创。早在2015年年底，福建省就出台《推进内贸流通现代化建设法治化营商环境实施方案》，允许具有24小时服务能力、门店较多的连锁便利店设置便民药柜，满足民众需求。为促进该方案落地，福建莆田市出台文件，明确列出允许进驻便利店销售药物的清单，包含50种常用且对储存条件要求不高的乙类非处方药，清单外的药品一律不准进入便利店销售。

乙类非处方药为什么能进入连锁便利店销售？根据《处方药与非处方药分类管理办法（试行）》规定，非处方药是指不需要凭执业医师或执业助理医师处方即可自行判断、购买和使用的药物。北京大学药学院药事管理与临床药学系主任史录文分析，非处方药又分为甲类非处方药和乙类非处方药，其中甲类非处方药可在医院、药店销售，乙类非处方药除了可在医院、药店销售外，还可在药品监管部门批准的宾馆、百货商店等处销售，因为乙类非处方药安全性更高。

“与传统药店相比，连锁便利店营业时间长、店面密度高，如果能售卖乙类非处方药，确实极大地方便人们的购药需求。”史录文介绍，国外很早就有乙类非处方药在连锁便利店出售的实践，且比较成功，在便利店里，人们买药就像买日用品一样方便。

加强事中监管和事后处罚力度，确保用药安全

“安全吗？有假货怎么办？”有些市民对便利店这种非专业机构售药的安全性表示顾虑。

北京市朝阳区食药监局有关负责人表示，目前允许连锁便利店销售的乙类非处方药，主要为常见的感冒药、止痛药、维生素等，人们购买服用出现安全问题的可能性较小。此外，管理部门明确要求售药的便利店配备药师，同时将参照普通药店日常监管的标准来监管便利店，比如开展不定期检查等，确保药品质量有保证。北京市朝阳区食药监局将组织便利店经营者培训，提高其经营药品应具备的专业素养。

并不是所有便利店都有售药资格。北京市朝阳区商务委员会从安全性、硬件设施与企业盈利等多方面考虑，规定可申请售药的便利店必须为连锁便利店，且位于繁华商业街区或大型购物中心，有足够的人流量。

“我住的社区远离商业繁华区，要是小区里的便利店也能卖药就好了。”家住北京朝阳区黄渠附近的市民杨洋说，夜里药店已经关门了，如果家里没有药品储备，孩子得了病，半夜只能赶去医院拿药，特别不方便。对此，药品零售专家支招：连锁便利店可以应用互联网技术，总部的药师可以对到偏远地区的分店买药的顾客进行实时用药指导，确保用药安全。对于位置偏远的连锁便利店，分店也应允许其卖非处方药。

“避免便利店违规销售其他药品，需要有关部门拿出更加严厉的监管措施。”史录文认为，药品关系到人们的身体健康，违规售药后果往往非常严重。“处罚必须有威慑力，要让便利店有敬畏之心。”他说。

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 19 版）