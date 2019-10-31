“大手牵小手”人民健康幸福公益大讲堂开讲啦——
儿研所呼吸内科主任曹玲教您科学防流感
近日，为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神与《“健康中国2030”规划纲要》要求，履行服务人民健康事业和人民美好生活的职责。同时，助力《“健康中国人”行动计划（2019-2030年）》中的专项行动之“妇幼健康促进行动”落地，人民网·人民健康携手首都儿科研究所，人民幼禾，围绕妇幼健康管理和家庭健康科普，共同举办“大手牵小手”人民健康幸福公益大讲堂。
大讲堂吸引了众多幼儿家长到场学习
家庭和幼儿园共同承担教育幼儿，保障幼儿健康的责任。家长、学校和社区在理念和日常生活中需要相互理解和深入沟通，在陪伴孩子的成长中，一同见证孩子的点滴成长。“大手牵小手”人民健康幸福公益大讲堂就是通过深入基层的科普工作，为家长提供更多的育儿指导，助力幼儿健康快乐成长。
首都儿科研究所呼吸科曹玲主任现场回答观众提问
“5岁以下儿童，尤其是2岁以下儿童、65岁以上老年人、孕妇、免疫抑制患者及慢性病患者一旦患上流感，其发生并发症概率、住院率及病死率会大大增加，这5类人统称为流感的高危人群。”活动现场，首都儿科研究所呼吸科主任曹玲给家长们带来了如何预防流感的科普讲座。
参与活动的家长认真记笔记
曹主任介绍，一般健康儿童感染流感可能表现为轻型流感，多突然起病，表现为流感样症状，主要症状为发热，体温可达39-40℃，畏寒，多伴流涕，鼻塞，咳嗽，咽痛，头痛，肌痛等，少部分出现腹泻和呕吐等消化道症状。孩子出现上述症状时家长一定要注意观察，不要跟普通感冒混淆，及早就医不要拖延。
曹主任强调，预防流感最好的办法就是打流感疫苗，另外还要注意熏醋、吃维生素、房间放洋葱等方式并不能使人远离流感。在封闭空间长时间熏醋，会引起呼吸困难，恶心，对呼吸道和黏膜也会造成伤害。
现场观众与曹主任互动
本次活动吸引了来自北京市丰台区方庄地区附近8家幼儿园的400多位家长参与。“这个讲座太及时了，正在纠结要不要给孩子打流感疫苗呢，这下心里有底了。”家长在活动结束后纷纷表示这样的科普进社区活动非常有意义，拉近了自己与权威专家的距离。一位参加讲座的阿姨表示，小孙女正在上幼儿园，这种科普讲座不仅让自己获得了一些前沿健康卫生方面的知识，更是帮自己解答很多如何科学养育幼儿的问题，非常实用，希望以后能多举办此类活动。
据悉，“大手牵小手”人民健康幸福公益大讲堂将在未来一年的时间内开展20场左右的活动，邀请专家进社区，选择家长们最关心的话题进行科普宣传，助力“妇幼健康促进行动”的落地。
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