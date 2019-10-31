胃肠道息肉切除后还会再长吗

胃肠道息肉是一种常见病，医生通常会建议内镜下切除治疗，因为胃肠道息肉是胃肠道癌症最主要的癌前病变。随着人们膳食结构的高盐、高脂和精细化趋势，胃肠道癌症尤其是大肠癌的发病率升高明显。而胃肠道息肉的切除就成为了预防癌变的重要措施。

患有胃肠道息肉的病友们常常会有这样的疑问：这息肉切除之后，还会再长吗？会像“割韭菜”那样越切越长吗？这里要明确告诉大家，不会。一般胃肠道息肉切除了复发的几率很低，但也不是100%不会再发，因此切除之后还需要随访复查，尤其是腺瘤性的息肉再发几率较增生性息肉高一些。预防胃肠道息肉复发主要需注意饮食清淡、禁烟酒、勿熬夜，多饮水、多食蔬菜水果、适当锻炼。另外，45岁以上的成年人，推荐每5年做一次胃肠镜体检。

武汉市中心医院消化内科主任医师孙圣斌