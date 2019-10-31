高温烫洗衣物被枕可预防过敏性鼻炎
孩子开始不停的打喷嚏流鼻涕，很多人都会认为孩子感冒了，其实这种情况有可能是过敏性鼻炎在捣乱。10月27日晚，楚天都市报联合武汉大学人民医院儿Ⅱ科党支部、武昌区杨园街国棉社区居委会，走进橡树湾小区，开展了一期主题为“秋冬季儿童常见病防治”的公益科普讲座。武汉大学人民医院儿Ⅱ科姜毅教授及其团队与现场的宝爸宝妈们分享儿童流感的预防知识，以及治疗儿童过敏性鼻炎的方法。
“过敏性鼻炎容易被误为感冒。”姜毅讲授介绍，通常感冒和鼻炎的症状非常类似，感冒还可能伴有发热、头疼等全身症状，但感冒的症状只持续3-5天，如果症状超过了一周还没有缓解，就要带孩子就诊，很有可能是过敏性鼻炎。引发过敏性鼻炎的过敏原主要是花粉，霉菌，还有一些被家长忽视的“死角”，那就是家中被褥、枕头上的尘螨。
姜毅教授支招，预防过敏性鼻炎，最有效、最经济的方法的是，用60℃热水烫洗孩子的被褥枕头、衣物，可有效杀灭尘螨。此外，还要保持房间的通风、透气，定期清洗空调滤网，避免高温、潮湿、多灰尘的环境促进螨虫生长。
“别小看流感，流感是20世纪人类危害最大的疾病。”讲座中，姜毅主任还讲述了流感的危害。在季节性流感流行期间，儿童是流感的高发人群及重症病例的高危人群，儿童患上流感后易产生并发症，例如肺炎、肝功能损害、心肌炎等疾病，儿童病患有可能因并发症致死。疫苗接种是预防流感的第一道防线，流感疫苗接种2-4周后在体内产生抗体，半年后抗体效果衰减。
如果是需要短期需要免疫保护的儿童、老人等高发人群、或是不能采用疫苗预防接种的人群，建议可通过抗病毒药物来抵抗流感。口服奥司他韦是治疗和预防“流感”的有效药物，3月龄以上儿童服用奥司他韦一天一次，服用10天；用于治疗时，一天两次，服用5天，具体剂量根据体重调整。（记者 聂丽娟 通讯员 杜巍巍）
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