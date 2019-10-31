学生减负，家长为什么“不答应”

10月28日，《浙江省中小学生减负工作实施方案（征求意见稿）》公开征求意见，公布了33条减负方案，其中拟规定小学生晚9点、初中生晚10点可经家长确认拒绝完成剩余作业。

浙江版“减负方案”共计33条，涵盖学校教育、家庭教育、考试改革、社会引导等方方面面。不过，其中最为引人关注的还是第4条：小学生晚9点、初中生晚10点不作业。这项规定有多引人关注，从网络媒体的反应就可见一斑——转载这则新闻时，多数网络媒体都将这条规定拎出来放进了标题里。

家有小学生，家庭作业一直是个令我无比头疼的难题。如果哪天孩子能在晚上9点前写完作业，我都会忍不住长舒一口气，同时发自内心地替孩子感到高兴——今天终于可以早点睡觉了。晚上9点之后不用写作业，对于这样的规定，相信绝大多数心智正常的孩子都会感到欢欣鼓舞。不过，规定本身似乎存在一处“硬伤”：如果孩子故意磨磨蹭蹭、拖拖拉拉，将写作业时间拖延到晚上9点之后怎么办？当然，在不少地方，这也算不上什么艰于操作的难题——时下，一些城市都纷纷要求取消小学生家庭作业。既然取消了作业，自然就没有“晚点”之虞。简单明了，一了百了。

为中小学生减负的口号喊了很多年，终于步入了真刀真枪的实施环节。这原本是一件喜大普奔的好事，然而，一些家长却忍不住拍案而起了。日前，一篇名为“南京家长已疯”的网文在网上火热传播，背景正是南京市正在大力推进中小学生减负政策。在那篇充满情绪化表达的网文中，不乏“减负=制造学渣”这样偏激的观点和认识，但也多多少少暴露出一种令人感到忧虑的现状：网文之所以病毒式传播，正是基于很多家长不信任甚至排斥减负的现实。

是家长不心疼自己的孩子吗？答案显然是否定的。对于很多家长来说，正是因为心疼孩子，他们才对中小学阶段减负心存疑虑，因为他们担心，眼下减掉的“负”会在今后加倍奉还。原因很简单，在一个以“升学率”来衡量一切的教育体系内，压力是客观存在的，即使中小学可以“快乐教育”，高中阶段能够答应吗？千军万马挤独木桥的时候，高考“快乐”得起来吗？应试教育的指挥棒下，无论老师还是学生都要围绕着考试分数转，当所有人都将分数视为判定“好学生”的唯一标准时，减轻学生的课业负担谈何容易？

其实，在浙江版“减负方案”中，真正值得关注的是第30条：坚决纠正片面的教育政绩观。实际上，以成绩为标准的考核机制，正是导致学生负担难以减轻的重要原因——为了完成教育部门下达的考核指标，学校之间需要竞争；为了赢得学校内部的考核，班级之间需要竞争。在唯成绩论的考核体系内，学生、老师乃至学校无一例外都是受害者。为学生减负，先为老师减负；为老师减负，先为学校减负；为学校减负，就必须纠正唯成绩是举的片面教育政绩观。从某种角度来看，“快乐教育”涵盖的不仅仅是学生，同时还有老师和家长。如果老师、家长眉头紧蹙、苦大仇深，学生怎么可能快乐得起来？

相比起具体的减负规定，深入教育评价体系内部的反思，才是浙江版“减负方案”的核心价值所在。只有遏制为学校下指标、定任务的冲动，才能真正减轻老师和学生的负担；摒弃以分数和升学率为核心的应试教育评价体系之后，素质教育才能真正落到实处。唯其如此，才能让学生开心、家长放心。