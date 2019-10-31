当归生姜羊肉汤这可是个名方
天气越来越冷，很多人会选择食补，尤其是药膳食补来养生，特别是爱炖汤的人，都知道当归生姜羊肉汤这个经典的传统药膳。
《金匮要略》“腹满寒疝宿食病脉证治第十篇”曰：“寒疝腹中痛及胁痛里急者，当归生姜羊肉汤主之。”“妇人产后病脉证治第二十一篇”记载：“产后腹中疞痛，当归生姜羊肉汤主之；并治腹中寒疝，虚劳不足。”意思是具有温中补虚、祛寒止痛、温中散寒的功效。
当归生姜羊肉汤组成也很简单，为羊肉（一斤）、生姜（五两）、当归（三两）三味，为药食两用方，堪称“药物之精，医方之祖”，应用非常广泛。方中当归养血活血，生姜散寒止痛，羊肉为血肉有情之品，养血补虚散寒；三味合用，共奏温中、散寒、补虚、养血之功效。产后血虚，见头晕，大便难，或恶露不净，乳汁不畅，腹中冷痛等，调养最宜。也可用于消化系统疾病，如肠易激综合征、消化性溃疡；妇科疾病，如闭经、痛经；风寒感冒，对经常感冒者或产后外感风寒也适宜。
在《中国药膳大典》（2002年版）是这样烹煮的：当归30g、生姜30g、羊肉500g。羊肉去骨，剔去筋膜，入沸水锅内焯去血水，捞出晾凉，切成5cm长、2cm宽、1cm厚条状；砂锅内放清水，下入羊肉，放当归、生姜，武火烧沸，去浮沫，文火炖1.5小时至羊肉熟烂；食肉饮汤，一日2-3次。（记者 李彬）
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