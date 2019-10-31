职场人士充电热背后的冷思考

考公务员、考英语证书、考职业资格证……如今，随着职业竞争日益激烈，越来越多已经工作数年的职场人士重拾校园节奏，利用空闲时间让自己补充学习、加油充电。去哪儿“充电”？有的人选择“蹭”大学自习室，有的选择去咖啡厅，也有的选择24小时书店等场所。一些专供职场人士充电学习的付费自习室也应运而生。

相信不少在大城市打拼的人都有这样一种感觉：当忙完一天的工作，想看看书、充充电，却发现少了当年在学校学习的那种氛围和环境。图书馆和自习室等仿佛成了“奢侈品”，去大学自习室、图书馆和学生抢座太麻烦，回家的话容易被各种因素干扰，咖啡厅又太有休闲范儿，不禁顿生“捧书四顾心茫然”的感觉。

近年来，随着社会的快速发展，斜杠青年、复合型人才成了香饽饽，“活到老，学到老”“终身学习”“全民阅读”等观念深入人心，人们充电学习的需求也更多了。在这样的趋势下，一些付费自习室应运而生，受到不少职场人士的青睐。安静的房间内，一人一张书桌，在这样的环境下，人们的学习效率自然也能得到提高。对于离开了校园环境，缺少足够自我约束和环境的上班一族来说，平日里缺少学习的氛围，一部手机或许就会占去不少学习的时间。因此，付费自习室的出现不仅能为上班一族提供更专注、更有效的学习空间，一定程度上也能缓解公共自习空间的不足。

有机构发布的《2017中国职场人教育投资消费洞察报告》显示，高达61%的职场人希望在周末或工作日晚上进行在职教育，38%愿意考证。一边是巨大的自习需求，一边是免费自习空间供不应求，导致不少职场人士找不到合适的自习充电空间。甚至不时还有因学习而使用千奇百怪的占座方式的新闻被爆出。事实上，各类学习者的“占座”之举和付费自习室的走红，正反映出人们日益增长的学习需求和教育公共资源相对短缺之间的矛盾。

所以，从完善社会服务的角度看，满足学习者的自习需求，相关管理部门对付费自习室这一新生事物不妨更宽容些，只要其在消防、卫生等方面达标，不妨放开管理，乃至给予一定的支持，让更多职场人士有充电的空间，丰富精彩的人生。在公共资源方面也不妨加大开放力度，比如，盘活更多社区图书馆，适当延迟公共图书馆的开放时间，鼓励有条件的企事业单位开放学习功能区等。相信随着有更多的公共学习空间的出现，不仅能满足广大职场人士的充电需求，也有助于提高全社会的学习风气，推进学习型社会的建设。